Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

Mark Zuckerberg, 2018 yılının Facebook için yoğun geçtiğini ifade ederek, sosyal medya ağına “çöpçatanlık servisi” ve “geçmişi sil” özelliklerini ekleyeceklerini söyledi.

ABD’li sosyal medya ağı Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin Kaliforniya’nın San Jose şehrinde düzenlenen F8 geliştiriciler konferansında konuştu.

Zuckerberg, 2018 yılının Cambridge Analytica skandalıyla başa çıkmaya çalışan şirket için yoğun geçtiğini belirterek, kullanıcıların veri güvenliği için daha geniş önlemler alacağını vurguladı.

Diğer taraftan 33 yaşındaki iş insanı, Facebook’a eklenecek yeni özellikleri duyurdu.

Zuckerberg’in açıklamasına göre Facebook’ a yeni bir flörtleşme aracı eklenecek ve kullanıcılara platformdaki aktivite geçmişlerini silme olanağı tanınacak.

Zuckerberg, Facebook’a eklenecek çöpçatanlık aracıyla kullanıcıların kendisine partner aramak için özel bir profil oluşturacağını ve bu profilin arkadaşlarına gösterilmeyeceğini söyledi.

"FACEBOOK'TAKİ FLÖRTLEŞME UYGULAMASI UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ARAYANLAR İÇİN"

Tinder ve Bumble gibi rakip flört uygulmalarının aksine, Facebook’a gelecek olan flörtleşme özelliğinin uzun dönemli partnerler bulmak için kullanılacağını sözlerine ekledi:

“Facebook’ta kendilerini bekar olarak işaretleyen 200 milyon insan var. Yapacağımız uygulama ile gerçek ve uzun dönemli ilişkiler inşa etmek için çalışıyoruz, belki de hepimiz için en çok anlam taşıyan o kişiyi bulmak için...”

Zuckerberg, flörtleşme özelliğinin tamamen opsiyonel olduğunu bildirdi. Buna göre Facebook kullanıcıları arkadaşlarının flört aktivitelerini göremeyecek, ancak kullanıcının partner tercihine göre hali hazırdaki arkadaşlarını ya da ortak arkadaşlarını önerebilecek.

Diğer taraftan kullanıcıyla benzer ilgilere dahip Facebook gruplarındaki ya da etkinliklerdeki kişiler de karşısına potansiyel partner olarak çıkabilecek.

Facebook’un Şef Ürün Sorumlusu Chris Cox ise, F8 toplantısında yaptığı sunumda flört uygulamasındaki sürecin herçek hayattaki flört sürecinin aynası olduğunu ifade etti.

Facebook, flörtleşme özelliğinin bu yılın sonunda test edilmeye başlanacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 80milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı açıpa çıkmış, Facebook CEO'su iki hafta önce ABD Senato'sunda konuyla ilgili ifade vermişti.

