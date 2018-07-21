Facebook ve Instagram'a yaş sınırı geliyor

Facebook ve Instagram, 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcılarının hesaplarını daha aktif bir biçimde kapatma kararı aldı.

Yasal olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmese de uygulamada sadece mahkemeye veya soruşturmaya konu olduğu taktirde hesaplar incelemeye alınıyordu.

Sosyal medya devi Facebook, TechChurch’e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını ve 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesaplarını kapatacaklarını açıkladı.



Kapatılan hesapları geri almak için kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmelerini isteyecek.



Aslında bu sorunun kaynağı Facebook’un kayıt olurken yaşı kanıtlayacak herhangi bir resmi onay gerektirmemesi olarak görülüyor.

Bu konudaki alınacak sert bir kısıtlamanın, Instagram ve Facebook’un kullanıcı sayısına bağlı olarak reklam gelirlerinin azalması ile sonuçlanabileceğine dikkat çekiliyor.



Çocuklar için 13 yaşına geldiklerinde, onları Facebook’a yönlendiren bir çok içeriğe yatırım Facebook’a nazaran Instagram gençler arasında daha populer olarak kullanılıyor. Bu değişiklik kararıÿ İrlanda, Dublin’deki CPL Resources adlı üçüncü parti firma’nın Facebook’a içerik incelemesi yaptığını fark eden bir gazetecinin aracılığıyla, ABD Kanal 4 ve Firecrest Films’in incelemelerininin sonucundaki belgeselin arkasından geldi.



Gazeteci, üçüncü parti içerik sağlayıcıların 13 yaş altındaki kullanıcıları görmezden geldiğini ortaya çıkardı ve ekledi:



"Bu kişilerin belli bir yaşın altında olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak kör olduğumuz anlamına gelir ki herkes belli bir yaşın altındaki çocukların nasıl göründüğünü bilir."

Facebook’tan bir yetkilinin TechCrunch’a, yaptığı açıklamada hesapları kontrol eden çalışanlarının Facebook ve Instagram için yaş politikasını uygulamak için yeni bir eğitim programına alındığını açıkladı. Bu uygulamayla Facebook’un, reşit olmayan kullanıcılar için hesap avcılığına benzer büyük bir tarama çalışmasının başlayacağı anlamına gelmese de, karşılaşılanları görmezden gelmeyi engelleyecek.



Facebook sözcüsü, halihazırda reşit olmayan kullanıcıların hizmet şartlarının aynı kaldığını, ancak bu politikayı uygulamak için moderatörlere verilen uygulamaya yönelik kılavuzun değiştiğini vurguladı.



Bu değişiklikle reşit olmayan daha fazla kullanıcı hesabı kapatılması planlanıyor. Belli bir yaşın altındaki çocuklar da sosyal medyada vakit geçirmek yerine arkadaşlarıyla vakit geçirebilecek.



Öte yandan, bu haber çocuklarının yaşları 6 ile 12 arasında olan ve bugün ABD, Meksika, Kanada ve Peru’da ebeveynlerin onayladığı, çocukların birbirleriyle sohbet etmesine olanak tanıyan Messenger Çocuk uygulaması ile reşit olmayan kullanıcıları cezbetmeye çalışan Facebook’un açıklamasıyla çelişiyor.



Bir taraftan belli bir yaşın altındakilerin Facebook kullanımı özendirilmemeye çalışılırken öte yandan, gelecekteki potansiyel kullanıcılar için kapılar açık tutuluyor.