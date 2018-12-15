Facebook'tan Game of Thrones sürprizi

Facebook Watch isimli platformu ile Netflix ve Amazon gibi firmalara rakip olmaya hazırlanan sosyal medya devi Facebook gözünü fenomen dizi Game of Thrones'a dikti.

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Game of Thrones gibi birçok efsanevi dizinin yapımcı olan HBO ile bir ön anlaşma imzaladı

Dizilerin online kullanım haklarına sahip olmak için HBO ile anlaştığı iddia edilen Facebook'un ilerleyen dönemde platforma ücretli (premium) model opsiyonu da getireceği belirtiliyor.

GAME OF THRONES KARAKTERLERİ KİTAPTA NASIL GÖRÜNÜYOR? Tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones dizisi 6. sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Dizi yeni sezonda kitabın önüne geçti. Kitaptan yarı bağımsız hale gelen diziye yeni eklenecek karakterlerin nasıl olacağı merak konusu. Peki sevilen dizi Game of Thrones'taki karakterlerinin kitaptaki tasvirleri nasıl?

Tyrion Lannister



Kaynak: ntv.com.tr

Jon Snow Jon Snow

Arya Stark Arya Stark

Jaime Lannister Jaime Lannister

Jorah Mormont Jorah Mormont

Petyr Baelish (Serçe Parmak) Petyr Baelish (Serçe Parmak)

Margaery Tyrell Margaery Tyrell

Melisandre Melisandre

Oberyn Martell Oberyn Martell

Ramsay Bolton Ramsay Bolton

Cersei Lannister Cersei Lannister

Robb Stark Robb Stark

Roose Bolton Roose Bolton

Sansa Stark Sansa Stark

Theon Greyjoy Theon Greyjoy

Bran Stark Bran Stark

Tywin Lannister Tywin Lannister

Ygritte Ygritte

Brienne Tarth Brienne Tarth

Samwell Tarly Samwell Tarly

Barristan Selmy Barristan Selmy

Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen (Khaleesi)

Daario Naharis Daario Naharis

Davos Seaworth Davos Seaworth

Sandor Clegane (Tazı) Sandor Clegane (Tazı)

Varys Varys

Joffrey Baratheon Joffrey Baratheon