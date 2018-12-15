Facebook'tan Game of Thrones sürprizi

2019'da son sezonu ile ekranlara gelecek son yılların fenomen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları) ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.
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Facebook Watch isimli platformu ile Netflix ve Amazon gibi firmalara rakip olmaya hazırlanan sosyal medya devi Facebook gözünü fenomen dizi Game of Thrones'a dikti.
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ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Game of Thrones gibi birçok efsanevi dizinin yapımcı olan HBO ile bir ön anlaşma imzaladı
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Dizilerin online kullanım haklarına sahip olmak için HBO ile anlaştığı iddia edilen Facebook'un ilerleyen dönemde platforma ücretli (premium) model opsiyonu da getireceği belirtiliyor.
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GAME OF THRONES KARAKTERLERİ KİTAPTA NASIL GÖRÜNÜYOR?
Tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones dizisi 6. sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Dizi yeni sezonda kitabın önüne geçti.
Kitaptan yarı bağımsız hale gelen diziye yeni eklenecek karakterlerin nasıl olacağı merak konusu.
Peki sevilen dizi Game of Thrones'taki karakterlerinin kitaptaki tasvirleri nasıl?
Tyrion Lannister
Kaynak: ntv.com.tr
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Jon Snow
Jon Snow
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Arya Stark
Arya Stark
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Jaime Lannister
Jaime Lannister
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Jorah Mormont
Jorah Mormont
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Petyr Baelish (Serçe Parmak)
Petyr Baelish (Serçe Parmak)
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Margaery Tyrell
Margaery Tyrell
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Melisandre
Melisandre
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Oberyn Martell
Oberyn Martell
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Ramsay Bolton
Ramsay Bolton
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Cersei Lannister
Cersei Lannister
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Robb Stark
Robb Stark
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Roose Bolton
Roose Bolton
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Sansa Stark
Sansa Stark
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Theon Greyjoy
Theon Greyjoy
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Bran Stark
Bran Stark
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Tywin Lannister
Tywin Lannister
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Ygritte
Ygritte
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Brienne Tarth
Brienne Tarth
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Samwell Tarly
Samwell Tarly
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Barristan Selmy
Barristan Selmy
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Daenerys Targaryen
Daenerys Targaryen (Khaleesi)
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Daario Naharis
Daario Naharis
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Davos Seaworth
Davos Seaworth
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Sandor Clegane (Tazı)
Sandor Clegane (Tazı)
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Varys
Varys
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Joffrey Baratheon
Joffrey Baratheon
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Hodor
Hodor