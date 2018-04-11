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Facebook bilgileriniz çalındı mı? İşte öğrenmenin yolu

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Facebook bilgileriniz çalındı mı? İşte öğrenmenin yolu
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10 Nisan 2018 Salı

Sosyal medya devi Facebook, veri skandalı sonrası zor günler yaşarken, geçtiğimiz günlerde gizlilik politikalarında yeni adımlar atacağını açıklamıştı. Cambridge Analytica’nın milyonlarca kullanıcının bilgilerine eriştiğinin ortaya çıkmasının ardından, Facebook yeni bir özelliği hayata geçirdi.

1

MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEDİ

facebook, skanda, veri, paylaşım

ABD’li sosyal medya şirketi Facebook, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ,politik seçimlere müdahale etmek amacıyla Cambridge Analytica şirketinin yaklaşık 87 milyon kişinin verilerine uygunsuz bir şekilde ulaşmış olabileceğini duyurmuştu.

2

YENİ ÖZELLİK

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Facebook üyeleri şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açılan yeni bir özelliğikullanarak, bilgilerinin Cambridge Analytica’nın eline geçip geçmediğini öğrenebiliyor.

3

BİLGİLERİNİZ ÇALINDI MI?

BİLGİLERİNİZ ÇALINDI MI?

Kullanıcılar, hesaplarına giriş yaptıktan sonra yeni özellikle ilgili iki farklı senaryoyla karşılaşıyor.

4

“Hesabınızı Koruma” başlığıyla gelen bildirimde, eğer arkadaşlarınızdan biri Cambridge Analytica’nın data topladığı “This is Your Digital Life” soru yarışmasına bağlanmışsa, size uygulamanın engellendiği bilgisi veriliyor.

5

Ayrıca bazı Facebook bilgilerinizin çalınmış olabileceği, linke tıklayarak ayrıntıları görebileceğiniz uyarısı yapılıyor.

6

Eğer arkadaşlarınızdan söz konusu soru yarışması uygulamasına bağlanmamışsa yine “Hesabınızı Koruma” başlıklı bildirimle karşılaşıyorsunuz ancak Facebook yine de sizden hesabınıza bağlı uygulama ve web sitelerini gözden geçirmenizi istiyor.

7

Cambridge Analytica ile yaşananlar, Facebook’un 14 yıllık tarihinde başını en çok ağrıtan skandal olmuştu.

8

YOĞUN ELEŞTİRİ

YOĞUN ELEŞTİRİ

Facebook 10 günde 70 milyar dolar kaybederken, Elon Musk, Tim Cook, Steve Wozniak gibi teknoloji dünyasının kilit isimleri de sosyal medya devini yerden yere vurmuştu.

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