Facebook 24 saate 3 milyar dolar kazandı

Son dönemde milyonlarca kullanıcısının verilerinin kullanılmasına göz yumduğu iddiası ile tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi Facebook, bu skandal nedeniyle hem maddi hem de manevi zarar uğramış durumda.

Tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi, 10 günde yaklaşık 75 milyar dolar değer kaybı yaşmış, bu dünyanın en zengin isimleri arasında bulunan Zuckerberg'in kişisel servetinin de düşmesine neden olmuştu.