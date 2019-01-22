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Facebook 1000 kişiyi işe alacak! İşte Facebook'un ilginç mülakat soruları

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Facebook 1000 kişiyi işe alacak! İşte Facebook'un ilginç mülakat soruları
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Facebook, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerinde faaliyet gösteren kampüsüne, yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere, bu yıl içinde 60'ar kişilik ekipler halinde toplam 1,000 kişi alacağını duyurdu.

  • Facebook Operasyon Başkanı Sheryl Sandberg, Pazartesi günü Dublin’de düzenlenen şirket konferansında, sosyal ağ kullanıcılarının güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirtirken, şirketin sahte hesaplar, sahte haber dağılımı ve seçimlere müdahalenin önlenmesi gibi sorunların önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.

  • Sandberg, güven sağlanması açısından şirketin şeffaflaşma hedefini yinelerken, Facebook’un Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi’ne (National Anti-Bullying Centre) yaptığı bağışı 1 milyon euroya çıkaracağını söyledi ve çocukların korunmasının en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizdi.

  • Halihazırda 4,000 çalışanının bulunduğu İrlanda’da Facebook, 2022 yılına kadar Gand Canal Square bölgesindeki çalışanlarının yarısını toplam yedi bin kişilik kapasiteye sahip olan Ballsbridge bölgesindeki yeni kampüsüne taşımayı hedefliyor.

  • FACEBOOK'UN İLGİNÇ MÜLAKAT SORULARI

    FACEBOOK'UN İLGİNÇ MÜLAKAT SORULARI

    Sosyal medya devinde işe girmek için cevaplamak cevaplamanız gereken soruları biliyor musunuz?

    Facebook mülakatlarına girmiş adayların birebir anlatımlarıyla Glassdoor.com'dan derledik.

  • Farz edelim ki ATM makinelerini yeniden tasarlamak için görevlendirildin, bunu nasıl yapar, neleri değiştirirdin?

     

  • Herhangi bir günde Facebook üzerinde kaç doğum günü kutlama mesajı yayınlanır?

     

  • Sence Facebook bir gün Çin'de yasal olarak kullanılabilir hale gelecek mi?

     

  • 700.000 kişinin yaşadığı Seattle'daki tüm bina camlarını temizletebilmek için kaç dolar harcamak gerekir?

     

  • Bir web sayfasının nasıl çalıştığını bize anlatabilir misin?

     

  • İnternet üzerinden bugüne dek ne kadar para harcanmış olabilir?

     

  • Daha basit bir televizyon kumandası tasarlayacak olsaydın, bunu nasıl yapardın?

     

  • Bu odada bir mülakat hazırlayacak olsaydın, nasıl yapardın?

     

  • ABD'de toplam kaç elektrik süpürgesi olduğunu tahmin et.

     

  • 320 milyonluk ABD'de bir yıl içerisinde kaç Big Mac hamburger satılıyor?

     

  • Sadece görme engelli kullanıcılara odaklanan bir Facebook nasıl tasarlayabilirsin?

     

  • Facebook'a bir fotoğraf yüklerken yükleme ekranı bir anda %50'de takılıp kaldığında sırasıyla ne yapacağını anlatır mısın?

     

  • Sahte bir Facebook profilini tespit edebilmek için hangi aşamaları gerçekleştirirsin?

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