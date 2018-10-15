“Evde internetin adı: Lifecell Digital”

Ev ve iş yerlerinde kullanılabilen sabit internetle iletişim çözümlerini Turkcell kalitesiyle sunmayı amaçlayan Lifecell Digital, Turkcell’in yeni ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) şirketi olarak Kuzey Kıbrıs’la buluştu

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, sabit internet piyasasına yeni bir soluk getirmek amacıyla kurduğu yeni şirketi Lifecell Digital Girne’de görkemli bir lansmanla tanıtıldı. Ev ve iş yerlerinde kullanılabilen sabit internetle iletişim çözümlerini Turkcell kalitesiyle sunmayı amaçlayan Lifecell Digital, Turkcell’in yeni ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) şirketi olarak Kuzey Kıbrıs’la buluştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, internetin önemini vurguladığı konuşmasında hız, süreklilik ve 7/24 hizmetin öneminden bahsederek “Şu an devlet olarak 7/24 hizmeti sunamıyoruz ama Türkiye’de kamu özel işbirlikleriyle bunların sağlandığını görüyoruz” dedi. Bağzıbağlı sektördeki bazı iyileştirmelerden söz ederek bu yatırımlar için fiberin olmazsa olmaz ve ülkemiz için çok önemli bir kaynak olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti “Bugün altyapımızda olan fiber altyapısının çok daha iyi durumlara gelmesi gerekiyor ki bahsettiğimiz iyileşmeler olsun. Bahsettiğimiz bu yatırımlarla, transmisyon ve omurga yatırımlarıyla çok kısa sürede sektörün önünü tamamen açacağımızı düşünüyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç bürokratlara, politikacılara sektör için önümüzü açın çağrısında bulundu. Atilla Koç “Biz bütün varlığımızla Turkcell olarak yalnız Kıbrıs’lılara değil ülkedeki herkese, 100 bin öğrencili Kıbrıs Üniversitelerine de hizmet için buradayız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden sunumunda “Lifecell Digital ile bu sektördeki çıtayı yükselterek adamızı kaliteli sabit internetle buluşturacağız” dedi.

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosalda yıllardır bu sektörün içerisinde yer aldıklarınısöyledi.Yaptıkları tüm çalışmalarla bu sektör içerisinde interneti uçuracaklarını belirterek,“Lifecell Digital LTD’i zirveye taşıyacağız” dedi.

LİFECELL DİGİTAL GÖRKEMLİ GECE İLE TANITILDI

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kurduğu yeni şirketi Lifecell Digital Girne’de görkemli bir lansmanla tanıtıldı. Geceye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Daire Müdürleri, Başkanlar, üst düzey yetkililer, sivil toplum örgütü ve üniversite temsilcileri, basın mensupları, çok sayıda davetli ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital ailesi de katıldı. Sabit geniş bant internet teknolojisi üzerinden iletişim çözümleri sunan Lifecell Digital, “Kaliteli, hızlı, kesintisiz, 7/24 çağrı merkezi ve dijital hizmet kanalları ile müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeşitliliği” kavramlarıyla üst düzey performansı bu alana taşıyacak, yeni paket ve hız seçenekleriyle kullanıcılarına Kuzey Kıbrıs’ta fark yaratacak. KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak herihtiyaca, her eve uygun hız ve her bütçeye uygun avantajlı kampanya seçenekleri sunarken Turkcell’lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlayacak Lifecell Digital,Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in sunumuyla tanıtıldı.

Gecede Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın konuşmaları ardından “Lifecell Digital” pastası kesildi.

Lütfiye Özipek’in mini konseri ile devam eden gece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafından şovlarıyla beğenilen sürpriz isim illüzyonist Aref Ghafouri’nin konsepte uygun olarak uçuran nefesleri keserek müthiş sahne şovuyla son buldu.