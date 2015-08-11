Teknoloji Haberleri  Epsondan masaüstü yazıcı: Surecolor SC-P800 haberi Epson, geniş bir yelpazede farklı kağıt türleri üzerine profesyonel kalitede baskı oluşturmak için esnek bağlantı ve rulo kağıt seçenekleri ile üstün kaliteli...

Teknoloji Haberleri  Epsondan masaüstü yazıcı: Surecolor SC-P800 haberi

A2 masaüstü profesyonel fotoğraf yazıcısı Epson SC-P800 ile dilediğiniz her çeşit kağıda baskı almanız mümkün. UltraChrome HD mürekkep kullanılan ve geniş yelpazede farklı kağıt türleri üzerine gerçeğe en yakın fotoğrafları vaat eden Epson SC-P800 özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve sanatçıların vazgeçilmezi olacak. Ayrıca, Wi-Fi bağlanabilirliği sayesinde kullanıcılar, tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlar dahil birçok cihaz üzerinden kolaylıkla baskı alabiliyor. Fiyatı: 1.360 dolar+KDV.

Epson, geniş bir yelpazede farklı kağıt türleri üzerine profesyonel kalitede baskı oluşturmak için esnek bağlantı ve rulo kağıt seçenekleri ile üstün kaliteli A2 fotoğraf yazıcısı SURECOLOR SC-P800ü sunuyor.