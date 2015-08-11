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Teknoloji Haberleri Epsondan masaüstü yazıcı: Surecolor SC-P800 haberi Epson, geniş bir yelpazede farklı kağıt türleri üzerine profesyonel kalitede baskı oluşturmak için esnek bağlantı ve rulo kağıt seçenekleri ile üstün kaliteli...
A2 masaüstü profesyonel fotoğraf yazıcısı Epson SC-P800 ile dilediğiniz her çeşit kağıda baskı almanız mümkün. UltraChrome HD mürekkep kullanılan ve geniş yelpazede farklı kağıt türleri üzerine gerçeğe en yakın fotoğrafları vaat eden Epson SC-P800 özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve sanatçıların vazgeçilmezi olacak. Ayrıca, Wi-Fi bağlanabilirliği sayesinde kullanıcılar, tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlar dahil birçok cihaz üzerinden kolaylıkla baskı alabiliyor. Fiyatı: 1.360 dolar+KDV.