Energizer İmzalı Dünyanın En Güçlü Bataryalı Akıllı Telefonu

MWC 2019 (Mobil Dünya Kongresi 2019) etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da Barselona’da gerçekleştirildi. Bu dev fuarda birbirinden ilginç mobil cihazlar ve mobilite teknolojileri tanıtıldı. Fuarda bir akıllı telefon vardı ki ilginç tasarımı ve inanılmaz batarya kapasitesiyle herkesin ilgi odağı oldu.

Energizer tarafından üretilen bu yeni akıllı telefon, “Dünyanın en güçlü bataryalı akıllı telefonu” unvanıyla piyasaya çıkacak. Eğer akıllı telefonunuzun pilinin günün sonuna kadar zor dayanmasından şikayetçiyseniz gelin sizler için en iddialı çözüm olan bu yeni cihaza birlikte göz atalım.

Tasarımı adeta tuğla gibi

Energizer Power Max P18K Pop adıyla piyasaya çıkacak olan bu “batarya canavarı” akıllı telefon, tasarımına bakacak olursak en iyi ihtimalle tuğlaya benziyor. Normal şartlarda 2500 ila 5000 mAh kapasite değerleri arasında karşımıza çıkan standart akıllı telefonlardan farklı olarak bu telefonda 18000 mAh kapasiteli batarya var. Bu doğrultuda telefonun kalınlığı da almış başını gitmiş. Cepte taşınması pek mümkün görünmeyen bu yeni akıllı telefonun kalınlığı 30 mm yani 3 santimetre. Evet yanlış duymadınız, cihazın kalınlığı en basit tabirle 3 adet iPhone XS’in üst üste koyulmuş halinden daha kalın. Telefonun ağırlığı ise henüz bilinmiyor. Tahminimizce Energizer Power Max 18K Pop en az 400 gr ağırlığa sahip olacak.

Bitmeyen batarya yapmışlar

Akıllı telefon pazarına dahil olmak isteyen bir pil üreticisi ne yapar? Tabii ki inanılmaz batarya kapasitesine sahip bir akıllı telefon üreterek tüm dikkatleri üzerine çeker. Energizer firması yılların tecrübeli markalarından biri olarak kendi alanını genişletmeyi hedefledi ve dikkat çekmeyi kesinlikle başardı. Piyasaya sürecekleri bu ilginç akıllı telefonun aktif kullanıcıların elinde 50 saat boyunca şarj cihazına ihtiyaç duymayacağı, 48 saat boyunca kesintisiz video oynatabildiği ve standart kullanıcılar için bir haftaya yakın kullanım süresi sunacağı iddia ediliyor. Merak etmeyin, telefonun hızlı şarj özelliği unutulmamış. Bu akıllı telefon 18W hızlı şarj özelliği sayesinde ‘nispeten’ hızlı şarj olabilecek.

Teknik özellikleri hiç fena değil ama o tasarım…

Energizer Power Max 18K Pop donanım gücünü MediaTek’in Helio P70 yongasetinden alıyor ve Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışıyor. Telefonda 6.2 inç boyutlu 1080 x 2280 piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor. Cihazın yongasetinde 4x 2.0 GHz Cortex A73 ve 4x 2.0 Cortex A53 şeklinde toplam 8 çekirdekli işlemci var. Bu işlemciye Mali-G72 MP3 grafik işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun depolama alanı microSD kart yuvasıyla artırılabiliyor. Ön tarafta 16 MP + 2 MP çift kameraya sahip olan bu akıllı telefonun ön kamerası gövdesinin içerisine gizli. Mekanize bir yapıya sahip olan ön kamera siz kamera uygulamasını açtığınızda otomatik olarak dışarı çıkıyor. Arka taraftaysa 12 MP + 5 MP + 2MP olmak üzere toplam üç kamera dikkat çekiyor. Tüm bu teknik özellikler doğrultusunda Energizer Power Max 18K Pop’un iddialı bir akıllı telefon olduğunu kabul etmek gerek. Ancak işler tasarım tarafına geldiğinde bu telefonu kimin taşımak isteyeceğini merak ediyoruz. Cebinizde yaklaşık yarım kilogramlık bir akıllı telefonla gezmeyi hayal edebiliyor musunuz?

Bu kadar büyük batarya kapasitesinin fiyatı da epey ağır

Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmayan bu batarya canavarının Avrupa fiyatı 600 euro olacak. Bu fiyatı Türk Lirası ile hesapladığımızda karşımızda 3645 TL gibi bir meblağ duruyor. Eğer telefon ülkemize gelirse üzerine gelecek vergilerle 5000 TL’nin üzerinde bir fiyat kaçınılmaz görünüyor. Bu noktada hepimiz kendimize şu soruyu soruyoruz: “Sadece pil ömrü için bu inanılmaz kalın ve ağır akıllı telefon alınır mı?”