En hızlı şarj olan telefonlar belli oldu

PhoneArena gerçekleştirdiği testlerin arından piyasadaki en hızlı şarj olan telefonları açıkladı. İşte ilk 5'te yar alan cihazlar...
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Samsung'un geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı yeni amiral gemisi Note 9 109 dakikada tam kapasiteye ulaşarak listeye 5'inci sıradan dahil oldu.
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4 bin mAh bataryaya sahip olan Honor 8 Pro'nun yüzde yüz şarja ulaşması için gereken süre 106 dakika olarak belirlendi.
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4 bin mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Huawei Mate 10 Pro için ise bu süre 102 dakika.
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Amiral gemisi katili olarak anılan 3 bin 300 mAh pile sahip OnePlus 6 80 dakika ile listenin ikinci sırasında yer aldı
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Gelelim piyasadaki en hızlı şark olan telefona...
Huawei P20 Pro 4 bin mAh pilini 90 dakikada doldurmayı başararak listenin zirvesindeki yerini aldı.
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HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?
Peki listenin zirvesinde yer alan Huawei P20 Pro’nun özellikleri neler?
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Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer verildi.
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Cihaz1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.
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8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
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Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
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Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
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Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.
Model hızlı şarj özelliğine de sahip.