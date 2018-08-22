En hızlı şarj olan telefonlar belli oldu

PhoneArena gerçekleştirdiği testlerin arından piyasadaki en hızlı şarj olan telefonları açıkladı. İşte ilk 5'te yar alan cihazlar...

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı yeni amiral gemisi Note 9 109 dakikada tam kapasiteye ulaşarak listeye 5'inci sıradan dahil oldu.

4 bin mAh bataryaya sahip olan Honor 8 Pro'nun yüzde yüz şarja ulaşması için gereken süre 106 dakika olarak belirlendi.

4 bin mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Huawei Mate 10 Pro için ise bu süre 102 dakika.

Amiral gemisi katili olarak anılan 3 bin 300 mAh pile sahip OnePlus 6 80 dakika ile listenin ikinci sırasında yer aldı

Gelelim piyasadaki en hızlı şark olan telefona... Huawei P20 Pro 4 bin mAh pilini 90 dakikada doldurmayı başararak listenin zirvesindeki yerini aldı.

HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER? Peki listenin zirvesinde yer alan Huawei P20 Pro’nun özellikleri neler?

Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer verildi.

Cihaz1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.

Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.

Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.