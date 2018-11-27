Elon Musk: Tesla ölümden döndü

Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin Model 3 otomobilinde üretim hedeflerini yakalamakta zorlandığı için iflasın eşiğine geldiğini söyledi.
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Elektrikli otomobil markası Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirkete ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
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2018 içinde Tesla'nın üretim hedeflerini yakalamakta zorlandığını belirtti.
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Musk, "Tesla üretim hedeflerini karşılayamadığı için ölümden döndü" dedi.
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Haziran ayı itibariyle Tesla'nın sedan tasarımı Model 3'te üretim hedeflerini yakalayabildiği belirtildi.
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Haziran ayındaki toparlanmadan sonra Tesla Ekim ayında kara geçmeye başladı. Şirket 2016 yılından beri sürekli zarar ediyordu.
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Elon Musk üretim hedeflerini daha yakından incelemek için şirketin fabrikalarının bulunduğu California'nın Fremont bölgesine taşındığı belirtildi.
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Musk taşınma kararını, "Taşındım çünkü eğer taşınmasaydım Tesla büyük bir ihtimalle yok olacaktı" ifadelerini kullandı.