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Elon Musk: Tesla ölümden döndü

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Elon Musk: Tesla ölümden döndü
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Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin Model 3 otomobilinde üretim hedeflerini yakalamakta zorlandığı için iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

  • Elektrikli otomobil markası Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirkete ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

  • 2018 içinde Tesla'nın üretim hedeflerini yakalamakta zorlandığını belirtti.

  • Musk, "Tesla üretim hedeflerini karşılayamadığı için ölümden döndü" dedi. 

     

  • Haziran ayı itibariyle Tesla'nın sedan tasarımı Model 3'te üretim hedeflerini yakalayabildiği belirtildi.

  • Haziran ayındaki toparlanmadan sonra Tesla Ekim ayında kara geçmeye başladı. Şirket 2016 yılından beri sürekli zarar ediyordu.

  • Elon Musk üretim hedeflerini daha yakından incelemek için şirketin fabrikalarının bulunduğu California'nın Fremont bölgesine taşındığı belirtildi.

  • Musk taşınma kararını, "Taşındım çünkü eğer taşınmasaydım Tesla büyük bir ihtimalle yok olacaktı" ifadelerini kullandı.

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