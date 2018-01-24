Elon Musk'tam Tesla kumarı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla 10 yıllık hedeflerini konu alan uzun soluklu planını açıkladı. Bu plana göre, Tesla'nın hedefi ise 59,1 milyar dolar seviyesindeki piyasa değerini 650 milyar dolara taşımak olacak.

Palo Alto merkezli otomotiv devinin piyasa değeri 59,1 milyar dolar olarak bildiriliyor. Tesla, kısa vadede şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını, ikinci aşamada ise bu rakamın 150 milyar doları bulmasını hedefliyor.

Elon Musk açıklanan plana göre, bu hedef gerçek olana kadar maaş ve tazminat almayacak. Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayanElon Musk, nasıl Elon Musk oldu?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.