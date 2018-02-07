Elon Musk, Falcon Heavy ile Tesla otomobili uzaya gönderdi (Elon Musk kimdir?)

İnsanoğlunun Mars hayali için dev bir adım atıldı. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketi Mars yolculuğu için uzaya fırlatıldı.

Tesla'nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'a ait Falcon Heavy füzesi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.

Zira SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı.

OTOMOBİLİ 'SPACE MAN' SÜRDÜ Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu. 'Space man' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

SpaceX'in CEO'su Musk bu planını geçtiğimiz aylarda duyurmuş ve bunun gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine dair bir tartışma yaşanmıştı.

Ve Musk sözünü tuttu! Sadece bugüne kadarki en güçlü roketi fırlatmadı ayrıca uzaya bir Tesla modeli gönderdi.

BİR OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ DE UZAYA ÇIKTI Uzaya gönderilen Tesla için Musk her detayı ince ince düşündü. Otomobilin torpido gözünde "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi) kitabı yer alıyordu. Otomobilin ekranında "Don't Panic" (Panik yapma) yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobilin radyosu ise David Bowie'nin 'Space Oddity' şarkısını çaldı

Elon Musk, gazetecilere yaptığı açıklamada "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Roketten Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek aracın, bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

FALCON HEAVY MARS'A NE ZAMAN ULAŞACAK? Üç besleyici roketi ve 27 motoru olan Falvon Heavy adlı roket, 2 milyon kilogram itme gücünde. Roket, 45 yıl önce NASA'nın astronotları uzaya taşıdığı 'Satürn 5' roketlerinden sonra fırlatılan en güçlü roket olma özelliği taşıyor. Tesla'nın uzay aracının 6 ay sonra Mars'a ulaşması bekleniyor.

ELON MUSK KİMDİR? Peki teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk kimdir?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.