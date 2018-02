Elon Musk, Falcon Heavy ile Tesla otomobili uzaya gönderdi (Elon Musk kimdir?)

BİR OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ DE UZAYA ÇIKTI

Uzaya gönderilen Tesla için Musk her detayı ince ince düşündü. Otomobilin torpido gözünde "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi) kitabı yer alıyordu. Otomobilin ekranında "Don't Panic" (Panik yapma) yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobilin radyosu ise David Bowie'nin 'Space Oddity' şarkısını çaldı