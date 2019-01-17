banner255
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
14 0
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
12 0
 
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
32 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
21 0
28 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
26 0
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
18 0
banner82

Elektromanyetik alanlarda limit üstü değer yok

banner27

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, ülke çapında elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri gerçekleştirdiklerini ve hiçbir noktada limit üstü değere rastlamadıklarını açıkladı

banner210
Elektromanyetik alanlarda limit üstü değer yok
banner215

 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Temmuz- Aralık 2018 döneminde ülke çapında elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri gerçekleştirdiklerini ve hiçbir noktada limit üstü değere rastlamadıklarını açıkladı.

BTHK bu süre boyunca ölçümler için 512 bin 498 noktadan veri alındığını üst limitin 28v/m olarak kabul edildiği bu ölçümlerde en yüksek değerlerin ilçelere göre; “İskele’de 5.29 v/m, Gazimağusa’da 3.32 v/m, Güzelyurt’ta 2.64 v/m, Girne’de 3.47 v/m, Lefkoşa’da 3.36 v/m, Lefke’de 6.06 v/m” olarak tespit edildiğini iletti.

BTHK, Golden Tulip Hotel’te “KKTC Alan Şiddeti Ölçümleri ve Web Uygulamaları" konulu basın toplantısı düzenledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı basın toplantısında gerek sabit, gerekse gezici ölçüm cihazları tarafından belirli aralıklarla yapılan "Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri" değerlerinin vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildiği açıklandı.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre ölçüm sonuçlarına “www.bthk.org/tr/tuketici/emf” web adresinden ulaşabileceği aktarıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BTHK’nın ülkedeki kurumların yüz akı olduğunu dile getirerek, ciddi özveri gerektiren bu çalışmayı hayata geçirdiği için kurum yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Gelişen teknolojiyle birlikte elektromanyetik alanlar konusunda soru işaretleri oluşmaya başladığını kaydeden Atakan, insanların elektromanyetik alanların zararları konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.

Bu konudaki şüphe ve endişelerin önüne geçilmesi açısından doğru bilgiye ulaşabilmenin oldukça önemli olduğunu anlatan Atakan, bu bağlamda araştırmayı gerçekleştirenlere teşekkür etti.

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük de konuşmasında, elektromanyetik alan ölçümlerini detaylı şekilde yaptıklarını, dünyada bu denli detaylı ölçüm yapan başka ülkeye rastlamadıklarını belirtti.

Önceki yıllarda yapılan ölçümlerle ilgili bilgi veren Bürüncük, 2009’da 19 bin civarı noktada yapılan ölçümlerin, 2018’de 512 bin 498 noktaya çıktığını anlattı.

Ülkede ölçüm yapılmamış sokak kalmadığını ifade eden Bürüncük, 5 ay boyunca her gün ölçüm yaptıklarını ve standartlara aykırı bir değer bulmadıklarını kaydetti.

Daha sonra BTHK Teknik Uzmanı Mehmet Cezar ölçümler hakkında detaylı bilgi verdi.

Ölçümlerin uluslararası standartlarda yapıldığını dile getiren Cezar, Temmuz- Aralık 2018 512 bin 498 noktadan veri alındığını üst limitin 28v/m olarak kabul edildiği bu ölçümlerde en yüksek değerlerin ilçelere göre; “İskele’de 5.29 v/m, Gazimağusa’da 3.32 v/m, Güzelyurt’ta 2.64 v/m, Girne’de 3.47 v/m, Lefkoşa’da 3.36 v/m, Lefke’de 6.06 v/m” olarak tespit edildiğini iletti.

Ölçüm sonuçlarına “www.bthk.org/tr/tuketici/emf” web adresinden ulaşabileceği aktaran Cezar, ölçümleri yapan personelin bu alanda eğitimli olduğunu da kaydetti.

Teknik Uzman Mehmet Cezar, yerinde yapılan ölçümler yanında, Lefkoşa ve İskele’de buluna iki sabit istasyonla da sürekli ölçümler yapıldığını, bu ölçümlerin sonuçlarının da “http://www.bthk.org/tr/tuketici/emf-olcum-istasyonu” adresinden takip edilebileceğini söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.