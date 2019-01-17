Elektromanyetik alanlarda limit üstü değer yok

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, ülke çapında elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri gerçekleştirdiklerini ve hiçbir noktada limit üstü değere rastlamadıklarını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Temmuz- Aralık 2018 döneminde ülke çapında elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri gerçekleştirdiklerini ve hiçbir noktada limit üstü değere rastlamadıklarını açıkladı.

BTHK bu süre boyunca ölçümler için 512 bin 498 noktadan veri alındığını üst limitin 28v/m olarak kabul edildiği bu ölçümlerde en yüksek değerlerin ilçelere göre; “İskele’de 5.29 v/m, Gazimağusa’da 3.32 v/m, Güzelyurt’ta 2.64 v/m, Girne’de 3.47 v/m, Lefkoşa’da 3.36 v/m, Lefke’de 6.06 v/m” olarak tespit edildiğini iletti.

BTHK, Golden Tulip Hotel’te “KKTC Alan Şiddeti Ölçümleri ve Web Uygulamaları" konulu basın toplantısı düzenledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı basın toplantısında gerek sabit, gerekse gezici ölçüm cihazları tarafından belirli aralıklarla yapılan "Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri" değerlerinin vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildiği açıklandı.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre ölçüm sonuçlarına “www.bthk.org/tr/tuketici/emf” web adresinden ulaşabileceği aktarıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BTHK’nın ülkedeki kurumların yüz akı olduğunu dile getirerek, ciddi özveri gerektiren bu çalışmayı hayata geçirdiği için kurum yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Gelişen teknolojiyle birlikte elektromanyetik alanlar konusunda soru işaretleri oluşmaya başladığını kaydeden Atakan, insanların elektromanyetik alanların zararları konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.

Bu konudaki şüphe ve endişelerin önüne geçilmesi açısından doğru bilgiye ulaşabilmenin oldukça önemli olduğunu anlatan Atakan, bu bağlamda araştırmayı gerçekleştirenlere teşekkür etti.

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük de konuşmasında, elektromanyetik alan ölçümlerini detaylı şekilde yaptıklarını, dünyada bu denli detaylı ölçüm yapan başka ülkeye rastlamadıklarını belirtti.

Önceki yıllarda yapılan ölçümlerle ilgili bilgi veren Bürüncük, 2009’da 19 bin civarı noktada yapılan ölçümlerin, 2018’de 512 bin 498 noktaya çıktığını anlattı.

Ülkede ölçüm yapılmamış sokak kalmadığını ifade eden Bürüncük, 5 ay boyunca her gün ölçüm yaptıklarını ve standartlara aykırı bir değer bulmadıklarını kaydetti.

Daha sonra BTHK Teknik Uzmanı Mehmet Cezar ölçümler hakkında detaylı bilgi verdi.

Ölçümlerin uluslararası standartlarda yapıldığını dile getiren Cezar, Temmuz- Aralık 2018 512 bin 498 noktadan veri alındığını üst limitin 28v/m olarak kabul edildiği bu ölçümlerde en yüksek değerlerin ilçelere göre; “İskele’de 5.29 v/m, Gazimağusa’da 3.32 v/m, Güzelyurt’ta 2.64 v/m, Girne’de 3.47 v/m, Lefkoşa’da 3.36 v/m, Lefke’de 6.06 v/m” olarak tespit edildiğini iletti.

Ölçüm sonuçlarına “www.bthk.org/tr/tuketici/emf” web adresinden ulaşabileceği aktaran Cezar, ölçümleri yapan personelin bu alanda eğitimli olduğunu da kaydetti.

Teknik Uzman Mehmet Cezar, yerinde yapılan ölçümler yanında, Lefkoşa ve İskele’de buluna iki sabit istasyonla da sürekli ölçümler yapıldığını, bu ölçümlerin sonuçlarının da “http://www.bthk.org/tr/tuketici/emf-olcum-istasyonu” adresinden takip edilebileceğini söyledi.