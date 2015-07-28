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Dünyayı ilk kez böyle göreceksiniz!

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NASA'nın DSCOVR isimli uzay aracının tam 1 milyon mil yani 1.6 milyon kilometre uzaklıktan çektiği Dünya fotoğrafını yayınladı.

Dünyayı ilk kez böyle göreceksiniz!
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Ana amacı, Güneşin neden olduğu jeomanyetik fırtınaları önceden tahmin etme imknı sağlamak olan DSCOVR, şubatta fırlatıldı. Geçen ay, Güneş ile Dünya arasında bulunan ve Lagrange Point 1 adıyla anılan, yerçekimi açısından stabil hedef noktasına ulaşan uzay aracı, buradan Dünyanın en uzaktan çekilmiş portresini fotoğrafladı.

BİZİM TEK MAVİ BİLYEYİZ

NASAnın yayınladığı Dünya fotoğrafı hem sosyal medyada büyük ilgi görürken, ABDBaşkanı Barack Obama da fotoğrafı resmi Twitter adresinden paylaştı ve Mavi bilyenin bu yeni fotoğrafını biraz önce NASAdan aldım. Bu sahip olduğumuz tek gezegeni korumamız gerektiği konusunda çok güzel bir hatırlatma yazdı.

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