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Dünya Pi Sayısı Rekorunu 31 Trilyon Basamağı Hesaplayarak Kıran Google Çalışanı

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Dünya Pi Sayısı Rekorunu 31 Trilyon Basamağı Hesaplayarak Kıran Google Çalışanı
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Pi sayısı bilimde pek çok alanda oldukça önemli bir yere sahip. Pi sayısı dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen irrasyonel bir matematik sabiti. Her yıl 14 Mart günü Pi Günü olarak kutlanıyor. Bunun sebebiyse Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Pi sayısıyla ilgili pek çok haberle karşılaşıyoruz. Onlar arasında en ilgi çekeni Pi sayısı rekoru kısan Google Emma Haruka Iwao çalışanı oldu…

Tarihi milattan önceye kadar dayanan Pi sayısı tarihin her döneminde hesaplanmaya çalışıldı. Ancak günümüzde 31 trilyon basamağı hesaplanabilmiş durumda

31 trilyon basamağı hesaplamayı başaransa Google çalışanı Emma Haruka Iwao oldu. 31 trilyon basamakla aynı zamanda dünya rekorunu da kırıldı

Emma Haruka Iwao, 31 trilyon basamağı Google’ın bulut hesaplama sistemlerinin yardımıyla buldu. Rekor Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girerken haber Google’ın yayımladığı blog yazısıyla duyuruldu

Herkesin bildiği gibi Pi sayısının alt basamaklarını hesaplamak oldukça zor. Uzun bir süre ve çokça emek gerektiriyor

Pi sayısı, silindirlerden dalga boylarına kadar fizik alanında, uzay araştırmalarında ve pek çok farklı alanda kullanılıyor

Rekoru kıran Iwao “Hâlâ şaşkınlık içindeyim. Dünya rekorunu jırmak kolay olmadı” diyor

Hiç kolay olmayan dünya rekorunu kırarken 170 terabyte veri kullandığını belirtiyor. Bu, 34 milyon şarkı dosyasının büyüklüğüyle eşdeğer

Heasplamayı 121 günde tamamlayan Iwao, “Pi’nin sonu yok. Yeni alt basamakları bulmayı çok isterim” diyor

Pi sayısının önemini anlayabilmek için NASA uzmanlarının Pi sayısını kullandıkları hesaplamalar listesine göz atabiliriz…


-Mars’a gönderilen uzay araçlarının inişi için kullanılacak paraşütlerin boyutu
-Bir gezegenin yüzeyini tamamen görüntülemek için kaç dikdörtgen kameranın gerekeceği
-Uzay araçlarının gezegenlerin yörüngesine girerken ne zaman fren sistemlerinin devreye sokulacağının hesaplanması

Matematikçi Matt Parker, “Pi sayısı sadece dairelerle ilgili hesaplamalar konusunda faydalı değil. Pi sayısı olmadan modern matematik, fizik ya da mühendislik hesaplamaları yapılamazdı” diyor

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