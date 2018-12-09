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Çinli devden Türkiye’ye büyük yatırım

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Çinli Transsion Holding, Türkiye’de cep telefonu fabrikası kuruyor. Çinli devin 5 yılda 3 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi. Afrika`ya en çok akıllı telefon satan şirket olan Transsion Holding ayrıca Pakistan, Hindistan ve Güney Asya ülkelerine de satış yapıyor.

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Çinli devden Türkiye’ye büyük yatırım
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Yılda 7 milyar dolarlık cep telefonu ithalatı yapan Türkiye'de oyunun kurallarını değiştirecek hamle Çin'den geliyor. 

Sabah'ın haberine göre Çinli Transsion Holding, Türkiye'ye ilk etapta 500 milyon dolar olmak üzere 5 yılda 2-3 milyar dolara ulaşacak yatırım için kararını verdi.

Tecno marka cep telefonu ve tabletler üreten ve 2017'de dünyada 130 milyon adet cep telefonu satan şirket, Çin'in en büyük ihracatçısı. İhracatta Türkiye'yi merkez üs olarak seçen Transsion Holding, yapacağı yatırımla Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarına buradan girmeyi amaçlıyor.

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