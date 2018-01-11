CES 2018'in dikkat çeken 10 teknoloji harikası

ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 51'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018 (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı 2018) teknoloji devlerini bir araya getirdi. CES 2018, teknolojik oyuncaklar ve iddialı cihazlarla göz kamaştırdı. İşte CES 2018'in en çok konuşulanları...

DÜNYANIN İLK SANAL PARMAK İZİ OKUYUCULU TELEFONU TANITILDI

ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarında Vivo, dünyanın ilk sanal parmak izi okuyuculu telefonunu tanıttı. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, Apple ve Samsung'tan beklenen hamleyi gerçekleştirerek dünyadaki ilk parmak izi tarayıcısı olan akıllı telefonu fuarda tanıtarak bu yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağını açıkladı.

KODAK DA BİTCOİN DÜNYASINA ADIM ATTI

Fotoğraf makinelerinin dijitalleşmesiyle zor günler yaşayan Kodak, çareyi kripto para dünyasına adım atmakta buldu. KODAKCoin isimli bir ürünü üzerine çalışmalar yaptığını duyuran Kodak, Bitcoin madenciliği için geliştirdiği ürününü de görücüye çıkardı.

ELEKTRİKLİ UÇAN TAKSİ

Fuarda boy gösteren Bell Helicopter Textron, tüm tüketicilerin kullanabileceği geleceğin uçan taksisini tanıttı.

Bell'in inovasyon direktörü Scott Drennen’in model ile ilgili yaptığı açıklamaya göre uçan taksi, nesnelerin internetinin bir parçası olacak.

TESLA'YA RAKİP

Fuarda Byton tarafından tanıtılan elektrikli otomobil konsepti ise şimdiden en çok konuşulan modellerden biri olmayı başardı. Zira Tesla'ya rakip olacak model oldukça ilginç özelliklere ev sahipliği yapıyor. 523 kilometre menzile sahip olan elektrikli SUV modeli 272 beygir gücünde bir motora sahip.

BU BAVUL PEŞİNİZDEN AYRILMIYOR

ForwardX'in geliştirdiği akıllı bavul sizi çok büyük bir zahmetten kurtarıyor ve peşinizden ayrılmıyor! Siz onu taşımıyorsunuz, o içindeki elektrikli motorla hep ardınızdan geliyor!

MERCEDES-BENZ'DEN YENİ MULTİMEDYA SİSTEMİ

Mercedes-Benz’in yeni multimedya sistemi MBUX (Mercedes-Benz User Experience - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) tanıtıldı.

SONY'DEN YENİ MODELLER

Sony, beklenen yeni akıllı telefonları Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2‘yi CES 2018 kapsamında resmi olarak tanıttı.

DANSÇI ROBOTLAR

İngiliz sanatçı Giles Walker tarafından tasarlanan ve yüz kısmında mobese kameraları bulunan robotlar fuarda pole dance gösterisi yaptı

HTC VİVE PRO

HTC, Vive serisi sanal gerçeklik başlıklarına bir yenisini daha ekledi. Orijinal modelin çıkışından neredeyse iki yıl son ra duyurulan HTC Vive Pro, kullanıcıların rahatsızlık duyduğu bazı noktaların düzeltilmesi için tasarlanmış bir cihaz olduğunu ilk bakışta gösteriyor.

ÇAMAŞIRLARINIZI DAHA HIZLI YIKAYACAK

Samsung'un CES'te tanıttığı yeni çamaşır makinesi QuickDrive çamaşırlarınızı aynı performansta "%35'e kadar daha hızlı" yıkayacak