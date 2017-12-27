Cep telefonuna günde 2617 kez dokunuyoruz

1 Bir araştırma şirketi, cep telefonuyla kurulan ilişki üzerine yaptığı araştırmada, günde kaç kez telefona dokunduğumuzu belirledi.

2 Gün içinde mesaj, arama ve sosyal medya paylaşımı gibi gelişmeler üzerinden cep telefonuyla kurulan ilişkiyi, Dscout adlı ABD'li firma araştırdı.

3 Buna göre, akıllı telefonlarına hastalık derecesinde bağlı olan kişiler cihazlarına günde ortalama 5 bin 427 kez dokunuyor.

4 Bunu henüz kendine bir takıntı haline getirmemiş olan akıllı telefon kullanıcıları için bile rakam gayet yüksek.