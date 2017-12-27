Cep telefonuna günde 2617 kez dokunuyoruz

Bir araştırma firması, hem hastalık derecesinde olan hem de bunu henüz bir takıntı haline getirmemiş kişilerin, günde kaç kez cep telefonuna dokunduğunu ortaya kondu.
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Bir araştırma şirketi, cep telefonuyla kurulan ilişki üzerine yaptığı araştırmada, günde kaç kez telefona dokunduğumuzu belirledi.
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Gün içinde mesaj, arama ve sosyal medya paylaşımı gibi gelişmeler üzerinden cep telefonuyla kurulan ilişkiyi, Dscout adlı ABD'li firma araştırdı.
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Buna göre, akıllı telefonlarına hastalık derecesinde bağlı olan kişiler cihazlarına günde ortalama 5 bin 427 kez dokunuyor.
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Bunu henüz kendine bir takıntı haline getirmemiş olan akıllı telefon kullanıcıları için bile rakam gayet yüksek.
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Bu kişiler de günde 2 bin 617 kez telefonlarına dokunuyor.
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