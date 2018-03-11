Çağdaş finansal sistemde Near East Technology ve Detaysoft işbirliği

Teknolojide en ileri sistemleri kapsayan yatırımları ile hızla büyüyen Near East Technology Ltd. dünya finans sektöründe kendini kanıtlayan SAP firmasının S4/HANA ürünü için Türkiye’nin alanında lider firması Detaysoft ile proje işbirliği başlattı

Kurumların mevcut ve ileriki dönemlerde oluşabilecek stratejik gereksinimleri de göz önüne alınarak, kolay kullanımı, muhasebe süreçlerinin uçtan uca izlenebilir olması, güçlü raporlama imkanları ve dış sistemlerle olabilecek kolay entegrasyonolanakları düşünülerek başlatılan işbirliği Near East Technology’nin teknik danışmanlığını üstlendiği Yakın Doğu Grubu bünyesindeki YDÜ – GÜ-Near East Hayat – YDÜ Turizm ve Seyahat İşletmelerini de kapsıyor.

Tüm kurumlara adaptasyonu yaklaşık beş ay sürecek dev projenin başlangıç toplantısı YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı. Toplantıya Near East Technology, Detaysoft, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Near East Hayat ve Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri (Dorona Turizm) yöneticileri ve proje ekipleri katıldı.

Başlangıç toplantısının ana gündemini proje planının Detaysoftve tüm proje ortaklarıyla detaylandırılması, proje planı ile ilgili strateji, hedefler, kilometre taşları, sorumluluklar ve proje süreç aşamalarındaki faaliyetlerin tartışılarak detaylandırılması teşkil etti.

HASKASAP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Near East Technology LTD. Direkörü Enver Haskasap toplantı başlangıcında yaptığı açıklamada, Detaysoft firması ile sağlanan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, teknolojinin hızla değiştiği bir ortamda, uzun vadeli işbirliği yapılabilecek güçlü bir ortağın olmasının mevcut ve ileriki projeler açısından da önemli bir avantaj olarak gördüğünü söyledi.

SAP S4/ HANA’nın kısa sürede ve hızlı bir şekilde yüksek kalite standartlarında sonuç üretecek çözüm olduğuna inandığının altını çizen Haskasap SAP S4/ HANA ile gerçekleşecek yeni yapılanmanın kısa vadede çalışan memnuniyetine olumlu yansımalarının da artmasını beklediklerini, uzun vadede örnek teşkil edecek bir yapının oluşacağına inandıklarını vurguladı.

Toplantıya katılan Detaysoft Genel Müdürü Serpil Mermer, KKTC’de gerçekleştirecekleri ilk SAP projesinin Yakın Doğu Grubu ile olmasının kendileri için önemli olduğunu, Detaysoft’a duyulan güvenden ve tercih edilmelerinden mutlu olduklarını kaydetti. Lha