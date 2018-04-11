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Brent petrol 71 doları aştı

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Brent petrol 71 doları aştı
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Brent petrolün varil fiyatı, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ardından 71,33 doları gördü. Böylece Brent petrolde Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Brent petrolün varili 71 doların üzerini gördü. 

Dün 67,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 71,33 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, yüzde 0,39 azalarak 70,78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,33 dolardan alıcı buldu.

Ortadoğu'da artan güvenlik endişesi ve bölgede petrol arzıyla ilgili oluşabilecek riskler nedeniyle Brent petrolün varili, dün saat 21.55'te 71,33 doları gördü. Böylece Brent petrolde Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Uzmanlar, ABD ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye koordineli bir saldırı düzenlemesi halinde, fiyatların tırmanışa geçebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,79 ile 70,92 dolar aralığının direnç, 70,53 ile 70.66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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