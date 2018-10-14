Bluetooth Kelimesinin Nereden Geldiğini Merak Edenlere Tarihi Vikinlere Dayanan Etkileyici Hikayesi

Son 20 yılda hayatımızda ne kadar çok şey değişti değil mi? Teknoloji adeta dev bir sıçrama yaşadı ve 2000’lerin uzay çağı olduğunu hepimize kanıtladı. Teknolojik gelişmeler hızla devam ederken bizi en çok etkileyenler ise elbette telefonlar ve bilgisayarlar oldu. Şimdi elimizden düşmeyen elektronik cihazların ilk özelliklerinden biri de elbette Bluetooth…

Peki, iki cihazı kablosuz bir şekilde birbirine bağlamaya yarayan bu teknolojinin adı neden bluetooth, merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabının tarihi Danimarka kralı I. Harald’a kadar dayanıyor.

Son 20 yıldır teknoloji hızla gelişiyor ve büyük sıçramalar yaşıyor. Bu sıçramaların en başında büyük rol oynayanlardan biri ise bluetooth teknolojisi

Bluetooth, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan cihazları birbirine bağlayabildiğimiz kısa mesafe radyo frekansı teknolojisi. Peki, ismi nereden geliyor?

İlginç bir şekilde bluetooth’un isminin tarihi çok eskilere, 10. yüzyıla dayanıyor

958 – 986 tarihleri arasında hüküm sürmüş Danimarka Kralı Harald “Blåtand” Gormsson, o dönemde dağınık ve derebeylikler halinde bulunan Danimarka ve Norveç’i tek çatı altında birleştirmek istiyordu

Sonunda bunu başardı ve Danimarka ile Norveç’i kendi egemenliği altında birleştirdi

Kral Gormsson, aynı zamanda mavi/gri bir renge dönüşen çürük dişi nedeniyle Danimarka dilinde Blåtand olan ve İngilizceye “bluetooth” olarak çevrilen “mavi diş” olarak biliniyordu ve lakabı buydu

Yaklaşık 1000 yıl sonra ise teknoloji devi 3 marka; Intel, Nokia ve Ericsson 1996 yılında kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Daha sonra bir ortaklık kurarak bu proje için bir araya geldiler

Intel’den Jim Kardach Vikingler ve Kral Harald’ın İskandinavya’yı nasıl birleştirdiği ile ilgili okuduğu kitaptan çok etkilenmişti. Bu yüzden gruba “bluetooth” isminin verilmesini teklif etti

Bunun sebebi ise Kral Harald’ın İskandinavya’yı birleştirdiği gibi bu yeni teknolojinin de mobil cihazları birleştirip bir araya getirecek olmasıydı

Kral Harald, bu teknolojiye sadece ismini vermekle kalmadı aynı zamanda logoda da “King Blåtand” ın baş harfleri kullanıldı. Elbette bu harfler runik İskandinav harflerinden geliyordu…