Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör

Blockchain ya da Türkçe karşılığıyla “blok zinciri” teknolojisi son yıllara damgasını vurmayı başardı. Bu teknolojiyi ilk aşamada Bitcoin ve diğer kripto paralar aracılığıyla tanıdık. Ancak aslında blockchain devrimsel bir buluş ve dünyanın geleceğini şekillendirme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bu listemizde, blok zinciri teknolojisiyle kaderi değişecek 10 sektörden bahsedeceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan listemizi sıralamaya başlayalım.

1. Eğlence



“Eğlence sektörünün blockchain teknolojisiyle ne alakası var?” diye düşünmeyin. Bu teknoloji, eğlence sektörünün en büyük sorunlarından biri olan korsan içerik problemini ortadan kaldırmaya aday. Onlarca yıldır müzik, film, dizi ve benzeri dijital içeriklerde korsan yayın sorununu bir türlü çözemeyen eğlence sektörü umutlarını blok zinciri teknolojisine bağlamış durumda.

Eğer bu teknoloji eğlence sektörüyle iç içe geçmeyi başarırsa hem içeriklerin korsan tehdidi olmadan orijinal olarak yayımlanması hem de bu içeriklere ödenen ücretlerin azaltılması konusunda çok önemli gelişmeler kaydedilecek. Düşünsenize, blockchain teknolojisi aktif hale geldikten sonra belki de Netflix ve Spotify hesaplarımızı çok küçük Bitcoin ödemeleriyle kullanabileceğiz. Bunun dışında telif hakları, içerik sahiplik haklarının korunması, yayın yapanların maliyetinin düşürülmesi de yine blok zinciri teknolojisiyle mümkün hale gelecek.

2. Çevre & Ekoloji



Tamamen dijital ortamda geliştirilmiş bir teknolojinin çevreyi korumaya ve küresel ısınma sürecini yavaşlatmaya sebep olacağı kimin aklına gelirdi? Buna imkansız gözüyle bakmayın, blockchain teknolojisiyle daha verimli enerji kaynakları elde etmek, mevcut enerji kaynaklarını daha tasarruflu kullanmak ve karbon salınımını azaltmak mümkün görünüyor.

Bunlara ek olarak ürün zincirlerindeki düzenlemelerin merkeziyetsiz hale gelmesi, geri dönüşüm alanında çok daha etkili çalışmalar yapılması ve ürün takibinin daha az malzeme kullanarak yapılabilmesi de blockchain teknolojisi sayesinde mümkün olacak. Tüm bu imkanlar değerlendirildiğinde; daha az ambalaj atığı, daha az fosil yakıt tüketimi ve dolayısıyla daha az küresel ısınma gibi önemli gelişmeler yaşanacak.

3. Finans



Aslında bu başlığı “gelecekte değişecek” şeklinde değil, “halihazırda değişmiş olan” sektör olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Çünkü blockchain teknolojisi şimdiden finans dünyasında aktif olarak rol oynuyor. Görünen o ki yakın gelecekte bu rol daha da öne çıkacak ve belki de klasik para birimlerinin yerini kripto paralar alacak. Tabii ki bu işin biraz zor gerçekleşecek kısmı.

Blok zinciri teknolojisinin finans dünyasındaki en büyük etkileri hız ve güvenlik olacak. Merkeziyetsiz işlem onayları, çok yüksek hızlarda para aktarımı ve en önemlisi çok düşük komisyon değerleriyle uluslararası alanda para gönderimi yapmak bu teknolojiyle mümkün. Blockchain sayesinde krediler, yatırımlar ve borsa işlemleri daha hızlı ve güvenilir bir hale gelecek. Tüm bunların dışında, dünyada çok ciddi boyuta sahip bir kitlenin bankasız ve bankamatik teknolojisinden uzak yaşadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer blockchain teknolojisinin en önemli meyvelerinden biri olan kripto paralar hayatımıza tam olarak entegre olursa, bankalara olan ihtiyaç ciddi oranda azalacak. Herkes kendi parasının yatırımcısı, kendi nakitinin bankası olabilecek.

4. Enerji



Listemizin ikinci başlığında blockchain teknolojisinin enerji sektörüne nasıl etki edeceğinden biraz bahsetmiştik. Şimdi gelelim enerji sektörünün bu teknolojiden tam olarak nasıl etkileneceğine. Uzmanlar, blockchain teknolojisi sayesinde enerji sektörünün merkeziyetsizleşeceğiniz, demokratize edileceğini, kısacası tam anlamıyla özgürleşeceğini düşünüyor.

Blok zinciri dahilindeki en önemli gelişmelerden biri olan akıllı kontratlar sayesinde, enerjinin ölçülebilirliği, dağıtılabilirliği ve hatta dağıtımın şahısların kontrolüne inmesi mümkün görünüyor. Bunun dışında blok zincirinin; enerji dağıtım maliyetlerini çok ciddi miktarda azaltacağı, enerji üretimi için gereken fonlarını çok daha kolay toplanabilir hale getireceği ve “yenilenebilir enerjinin paylaşımı” fikrini gerçek hayata taşıyabileceği düşünülüyor.

5. Ulaşım



Blockchain teknolojisiyle devrim yaşayacak sektörler arasında ulaşım ve lojistik sektörleri de öne çıkıyor. Öncelikle seyahat sektörünün bu gelişmeden nasıl etkileneceğine bakalım. Seyahat denince ilk olarak akla ne gelir? Bagajlar, kimlik ya da pasaport bilgileri, ödemeler, yurt dışı seyahatleri için döviz kuru farklılıkları, rezervasyonlar ve konaklama gibi detaylar değil mi? Saydığımız tüm bu detaylar için bir blok zinciri çözümü şimdiden mevcut ve eğer bu teknoloji hayatımıza dahil olmayı başarabilirse tüm bu dertler ortadan kalkacak. Kimlik bilgilerimiz, pasaport bilgilerimiz, ödeme sistemimiz tamamen dijital ortamda merkeziyetsiz olarak bulunacak. Bu sayede hem rezervasyon ve konaklama, hem de ülkeler arası para kullanımı konusunda inanılmaz avantajlar elde edeceğiz.

Lojistik sektöründeyse blockchain aracılığıyla, hem gönderilerin kutulanması ve takip edilmesi, hem de taşınması aşamasında çok büyük değişiklikler yaşanacak. Blok zinciri teknolojisi sayesinde firmalar özellikle belli sıcaklıklarda taşınması gereken, tazeliğini korumak zorunda oldukları gönderileri özel barkod sistemleriyle her an her yerde kontrol edebilecekler. Bunun dışında lojistik alanında en önemli beklenti olan “maliyetin düşmesi” de blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçekleşecek. Kağıtlarla yapılan takip işlemlerinin fiziksel boyuttan çıkıp, merkeziyetsiz olarak dijital dünyaya taşınmasıyla birlikte çok ciddi bir maliyet verimliliği elde edilecek.

6. Üretim



Blockchain teknolojisiyle şeffaflığa ve güvenli hale kavuşacak olan yeni nesil tedarik zincirleri, bu sektörde çalışan profesyoneller için hayallerin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. Tedarik zincirlerinin işleyişi esnasında çalışan tüm araçlar, yani paletler, römorklar, konteynırlar vb. gerek taşıma miktarları gerekse transfer kayıtları açısından her an her ortamda takip edilebilecek. Bu imkan, üretim sektöründe ölçümlenebilirliğin en üst noktası olacak.

Bunun dışında tedarik takibi, değişim siparişleri, sevkiyat bildirimleri gibi tedarik zinciri işlemleri esnasında kağıt kullanımına gerek kalmayacak. Her şey blok zincirleri üzerinde toplanan verinin kullanılması, hatta makinelerin iletişimi teknolojisi sayesinde insan gücüne gerek duymadan gerçekleştirilebilecek. RFID adı verilen dijital etiketleme sistemleri sayesinde tedarik zincirleri ürünlerin tüm detaylarında anında erişebilecek. Kısacası blok zinciri teknolojisi, üretim alanındaki bilgi işleme sürecini inanılmaz derecede hızlandıracak.

7. Eğitim



Tüm verilerin merkeziyetsiz ve güvenli şekilde saklanmasına, aynı zamanda herkes için tamamen şeffaf olarak erişimine imkan tanıyan blockchain teknolojisi eğitim için de devrim niteliği taşıyor. Blok zinciri sayesinde, kişilerin eğitim alanında elde edeceği yeterlilik sertifikaları değiştirilemez hale gelecek. Yani bundan böyle hiçbir sertifikanın sahtesi yapılamayacak ve isteyen herkes kişilerin eğitim alanında hangi başarılara imza attığını görebilecek. Bunun dışında eğitim dünyasının en büyük sorunları arasında yer alan bilgi depolama ve bilgi paylaşım problemleri yine blok zinciri teknolojisinin gelmesiyle çözülecek.

Öğrenci kayıtlarının, öğrenci kimliklerinin, diplomaların, başarı belgelerinin hiç kimse tarafından değiştirilemeyecek şekilde saklanması, eğitim sektörü için büyük anlam taşıyor. Tüm bu bilgilerin bu niteliklere kavuşması için blockchain teknolojisine geçiş yapılması gerekecek. Bunun dışında eğitim sektöründeki bulut depolama ihtiyacı da blok zinciri teknolojisi sayesinde daha düşük maliyetle giderilebilecek.

8. Sağlık



Blockchain teknolojisinin sağlık alanında yapabileceği çok iş var. İlk olarak sağlık kayıtlarının tutulması bu teknoloji sayesinde çok kolaylaşacak. Tek bir merkeze bağlı olmayan ve değiştirilmesi imkansız olan sağlık kayıtları sayesinde uluslararası özgürlük sağlanabilir. Ayrıca ABD gibi eyaletlere bölünmüş ülkelerde yine bu kayıtların erişimi çok daha kolay hale gelebilir. Sağlık sektörü için de büyük önem taşıyan fon yaratma süreçleri hem blockchain teknolojisi hem de kripto paralar sayesinde hiç olmadığı kadar kolay ve verimli hale gelebilir.

Listemizin altıncı sırasında, üretim başlığı altında tedarik zincirlerinin bu teknolojiyle ne kadar ileri gidebileceğini anlatmıştık. Yaklaşık olarak aynı avantajlar sağlık sektörü için de geçerli. Blok zinciri teknolojisiyle oluşturulacak yeni tedarik zinciri teknolojileri sayesinde, ilaçların ve tıbbi malzemelerin lojistiği çok daha kolay bir şekilde sağlanacak. Bunun dışında kan, organ ya da diğer dokusal objelerin taşınmasında kritik önem taşıyan sıcaklık takibi de yine blok zinciri teknolojisi sayesinde daha etkin şekilde gerçekleştirilecek.

9. Medya



Medyanın gerek geleneksel tanımı, gerekse teknolojik yani dijital tanımı blockchain ile evrim geçirebilir. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar medya içeriklerine erişme ve paralı içeriklerin ödemesini yapma konusunda eşsiz kolaylıklara kavuşacaklar. Üstelik buna ek olarak medya mecralarının veri saklama ve işleme metodları kökten değişecek. Günümüz kanallarında son derece zorlu imkanlar altında yürütülen reyting takipleri blok zinciri sayesinde çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle de omuz omuza ilerleyen blockchain teknolojisi, yepyeni sanal dünyaların kapılarını aralayacak. Fonlama kolaylığının önünü açan blok zinciri aracılığıyla izleyiciler ve içerik üreticileri arasındaki bağlantı kopuklukları ortadan kalkacak. Medya ile iç içe yaşayan insanoğlunun bambaşka bir içerik deneyimine kavuşması bu sayede mümkün hale gelecek.

10. Devlet



Blockchain teknolojisinin finans sektörünün ardından en çok etkileyeceği alan, devlet işleri olarak görülüyor. Milyonlarca kişinin kimlik verileri, vergi düzenlemeleri, nüfus sayımları, oylamalar ve daha fazlası günümüzde inanılmaz bir kaos içerisinde yönetiliyor. Bu kaosu ortadan kaldıracak bir sistem ancak blockchain olabilir. Verilerin hack’lenemez, değiştirilemez ve tamamen şeffaf olduğu bir dünyada seçim yapmak, nüfus sayımı yapmak ve devlet işlerini idare etmek inanılmaz kolay olurdu. Şimdiden birçok ülke bu işlerin temellerini atmaya başladı bile.

Blok zincirlerinin devlet işlerindeki bir başka avantajı da kağıt israfının ortadan kalkması olacak. İşlemlerin tam anlamıyla dijital ortama taşınması için büyük çaba gösteren devletlerin önündeki en büyük engel, verilerin bir anda ortadan kaybolabilme ve hack’lenebilme riski. Blockchain teknolojisinin merkeziyetsiz yapısı sayesinde bu riskler ortadan kalkacağı için devlet işleri çok daha farklı bir güven ve huzur ortamında yürütülebilecek.