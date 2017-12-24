Bitcoin trendi içecek firmasına yaradı (Hisseleri yüzde 300 arttı)

ABD'de gündem Bitcoin... Ciddi bir düşüş yaşayan kripto para birimi Bitcoin yine ilginç bir habere konu oldu.

Kripto para piyasası Bitcoin'de sert gerileme ile sarsıldı. Bitcoin'in değeri 14 bin doların altına kadar geriledi. Haliyle tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de Bitcoin konuşuluyor. Düşüşü ile gündeme gelen Bitcoin ilginç bir habere de konu oldu.

ADINA BLOCKCHAIN EKLEDİ HİSSELERİ UÇTU

ABD merkezli içecek şirketi Long Island Iced Tea Corp. isimli şirket adına "Blockchain" ekledikten sonra büyük bir yatırımcı ilgisi ile karşılaştı. Bu değişikliğin ardından içecek firmasının hisseleri kısa sürede yaklaşık yüzde 300'lük artış yaşadı.

Şirket bu konuda somut bir adım atmasa da Artık global çapta kullanılabilir blockchain teknoloji çözümlerine yatırım konusuna odaklandığını söylüyor.

Sadece isim değişikliği ile hisseleri adeta uçan şirketi ti'ye alan ABD basınında bir içecek firmasının bu kadar kısa sürede bu denli artış yaşamasının ancak Coca Cola gibi bir şirket ile birleşmesiyle olabileceğine vurgu yaparak yaşanan olayın absürtlüğünün altını çizdi.

GOLDMAN SACHS KRİPTO PARA SEKTÖRÜNE GİRİYOR

Ancak kripto para dünyası ile ilgili gelen tek haber bu değil. ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Goldman Sachs, Bitcoin gibi dijital para birimlerinde işlem yapabilmek için birim kuruyor.

Bitcoin vadelileri bu ay ABD’de borsalarında işlem görmeye başlamıştı. Goldman, kripto paralarda işleme başlaması ile Wall Street'te bu alana giren ilk büyük yatırım bankası olacak.

JPMorgan stratejistleri de Bitcoin vadelileri üzerine bir rapor yazarak piyasaya ilgisiz olmadıklarını gösterdi.

Son dönemin gözdesi Bitcoin, aslında kripto para sistemi olarak adlandırılıyor. Dünyada yatırım aracı olarak henüz yasalarla tam desteklenmeyen ‘blockchain’ para birimi hakkında merak edilenler...

BiTCOİN NE ZAMAN ÇIKTI?

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır. 22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

BiTCOİN NASIL İŞLİYOR?

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer.

Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur.

Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Sistemin ilk bloğunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu oluşturan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar.

Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

BiTCOİN KULLANIM ALANLARI NELER?

Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de TL karşılığı bitcoin almak mümkündür. Para gibi kullanılabildikleri için bitcoin'lerin bir değerleri vardır ve ayrıca bazı fonların ileride popülaritesi arttıkça, değerinin artacağı beklentisi ile bu ürünle ilgilendikleri bilinmektedir.

Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.