BiP Bayram coşkusunda sınırları aşıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell'lilerin Turkcell'li oldukları her gün için puan biriktirdikleri "Sarı Sandık" kampanyası müşterilerine çok özel fırsatlar sunmaya devam ediyor

Özel günlerin coşkusuna paylaştıkça katlamayı seven bu sevgiyi sürprizlerle dolu kampanyalarla sürekli canlı tutan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sarı Sandık'tan bayrama özel tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine BiP uygulaması üzerinden yurt içi tüm yöne ve Türkiye yönüne ücretsiz arama fırsatı sunuyor.

Müşterilerine çok özel fırsatlar sunarken sunduğu ürün ve hizmetlerle hayatı kolaylaştıran Kuzey Kıbrıs Turkcell mutlu anları Şeker Bayramı’nda da paylaşarak çoğaltmayı da ihmal etmiyor. Şeker Bayramı’na özel sahip olunması şart olmayan bir puan gerektirmeyen kampanya ile tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine bayram boyunca 60 dakikalık BiP konuşma faydası armağan edilecektir.

Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in verdiği bilgiye göre Turkcell’liler kampanyaya SMS (kısa mesaj) ile başvuru yaparak katılabilirler. Katılım için BAYRAM yazıp 5515'e gönderilmesi yeterli olacaktır. Kazanılan BiP konuşma dakikaları iki gün boyunca geçerli olup 5 Haziran 2019 tarihinde kampanya sonlanılacaktır.

BiP uygulaması nedir?

BiP tüm sevdiklerinizle yeni nesil anlık mesajlaşma deneyimi yaşayabileceğiniz bir uygulamadır. Resimlerinizi, videolarınızı, ses kayıtlarınızı ve mesajlarınızı hiçbir yerde olmayan eğlenceli içerikle anında ve ücretsiz gönderebilirsiniz. BiP tüm operatör müşterileri tarafından kullanılabilmektedir. Ayrıca, BiP üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar kullanıcıların internet kotalarından düşmüyor. BiP'ten Her Yönü Arama (Out Call) özelliği sayesinde tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, karşı tarafta BiP uygulaması olmasa bile arama yapabilir. Ayrıca, BiP Her Yönü Arama özelliği sayesinde, BiP uygulaması üzerinden diğer GSM operatörleri ve sabit telefonlar aranabilir. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor.