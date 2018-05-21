Bilimle teknolojiyi kötüye değil iyiye kullanmalıyız

Turkcell Teknoloji Seminerleri’nden biri olan TED Koleji’ndeki seminere katılan Milli Eğitim Bakanı Özyiğit öğrencilere bilimle teknolojiyi kötüye değil iyiye kullanmalarını ve yüz yüze iletişimden de kopmamalarını tavsiye etti

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yıl boyunca devam ettirdiği Turkcell Teknoloji Seminerleri öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Dijital değişim süreci ve teknolojinin hayatımıza etkisinin okullara taşındığı seminerlerde aynı zamanda internetin kullanımı ile ilgili de öğrenciler bilgilendiriliyor. Güvenli internet kullanımının önemine değinilen seminerlerde bunun için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili de öğrencilere bilgiler aktarılıyor. Milli EğitimBakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan seminerlere geçtiğimiz gün TED Kuzey Kıbrıs Koleji ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin ilgi odağı olan seminere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve TED Kuzey Kıbrıs Okul Müdürü Sevinç Boztuna da katıldı. Bakan Özyiğit semineri öğrencilerle birlikte dinledi. Kısa konuşmalarla başlayan seminerde öğrencilere faydalı bilgiler aktarıldı.



“TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANMALISINIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde gerçekleşen seminere katılarak öğrencilerle birlikte semineri dinledi. Özyiğit, seminerin başında öğrencilere bir konuşma gerçekleştirerek bilgi verici aktarımlarda bulundu. Özyiğit, bilgi ve teknolojinin önemine değindiği konuşmasında bunun doğru kullanıldığı zaman ne kadar faydalı olabileceğinin altını çizdi. Gelişen ve sürekli değişen dünyaya ayak uydurmanın gerekliliğini vurgulayan Özyiğit öğrencilere bilimle teknolojiyi kötüye değil iyiye kullanmalarını ve yüz yüze iletişimden de kopmamalarını tavsiye etti. Cemal Özyiğit konuşmasına şöyle devam etti: “Teknolojiyi hayatımıza yararlı olacak güzellikleri getirecek şekilde, sağlıklı, temiz, güzel ortamlar oluşturacak şekilde kullanalım. Bilim ve teknoloji en çok eğitimde önemli… Onu da geleceğimizi daha iyi koşullara hazırlamak için kullanalım. Yeri geldiğinde bu küçücük aletleri bilgiye ve dünyaya ulaşmak için kullanalım ama asla alışkanlık yapmayalım vekarşılıklı sohbetle okumanın yerine geçmesin.”

Bakan Özyiğit konuşmasında katkı koyan herkesi tebrik ederek, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

“TEKNOLOJİ HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de yaptığı konuşmasında bilgiye erişirken, doğru ve güvenilir kullanımın önemine değindi. Teknolojinin hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Maden, teknolojik gelişmelerin her geçen gün günlük hayatımıza biraz daha girdiğini belirtti. Harun Maden sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojik gelişmeleri, iletişimi, değişimleri ve yenilikleri yok sayamayız. Bu yeniliklerin ülkemizde siz yaşlarda öğrencilerden başlayarak bir farkındalık yaratılması için anlatılması gerekiyor. Çünkü bütün dünya bu istikamette ilerliyor ve bu argümanları kullanıyor. Tabii ki hayatımıza giren birçok şey var ama bunları yaparken bire bir iletişimden, okumaktan da asla vazgeçmemeliyiz. Teknolojiyi bilgi, gelişim, öğrenme ve hayatımızı kolaylaştırması için olumlu yönlerde kullanmalıyız. Bizim de gerçekleştirdiğimiz seminerlerdeki gerçek amacımız bunları anlatmak, öğretici olmaktır.”

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Müdürü Sevinç Boztuna da konuşmasında gelişen dünyanın, gelişen adımlarına ayak uydurmak için eğitimi teknolojiyle geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Boztuna konuşmasında “her ne kadar teknolojiyihayatımıza dahil ederek eğitim yapsak veakıllı tahtalarımız ne kadar önemli olsa da öğretmenlerimizin yerini asla alamaz” dedi.

“Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı” başlıklarından oluşan Teknoloji Seminerleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından sunuldu. Öğrencilere Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) gözlüğüyle deneyim yaşatılan seminerin sonunda teşekkür plaketi ve çiçek takdimi gerçekleşti.