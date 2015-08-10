Bilim insanları robotları tartışıyor

Yakın zamanda hayatımıza tamamen dahil olacak yapay zekaya sahip robotlarla ilgili ilginç bir konu gündeme geldi. Robotların bir dine inanıp inanamayacağı noktasında araştırmalar yapan bilim insanları bu durumu tartışıyor. Dailydot.comdan...

Yakın zamanda hayatımıza tamamen dahil olacak yapay zekaya sahip robotlarla ilgili ilginç bir konu gündeme geldi. Robotların bir dine inanıp inanamayacağı noktasında araştırmalar yapan bilim insanları bu durumu tartışıyor. Dailydot.comdan Dylan Love, konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Mormon Transhumanist Birliği başkanı Lincoln Canon, Lovea verdiği röportajda bilgisayar biliminde ‘kanun’ların olmadığını ve bu yüzden bir yazılımın dine inanmasının imkansız olmadığını söyledi. Tabii ki din karşıtı kesimden gelenler din ve makine zekası arasında bir uyuşmazlık olacağını hayat etmek isteyebilir. Etik ve Gelişen Teknolojiler Enstitüsüne bağlı bilim adamı John Messerly ise durumun tam tersini savunuytor. Messerly, yapay zekanın herhangi bir şeye inanması için programlanabileceğini savunuyor. Cannon, dine inanan bir yapay zekanın merhametli veya zulmedici olacağını tahmin ederek dine inan bir robot profilinin sevecen olmayacağını yapay zekayla bütünleşek bir bir din algısının da kesinlikle bundan daha yapay olacağını öne sürüyor.

“Savaş ve açlığını kökünü kurutabilir”

The Daily Mail’in haberine göre; İsveçli filozof Nick Bostrom’a göre esas korku, yapay zekanın daha zeki hale gelip varlığını sürdürebilmesi için insanlığın yok olmasına yol açma ihtimali… Floridadaki Presbiteryan Kilisesinin papazı Dr Christopher Benek de dinin yapay zekaların insanlarla bir arada yaşamasına yardımcı olabileceğine inandığını ve yapay zekanın, yoksulluk, savaş, açlık ve hastalıkların kökünü kurutma konusunda insanların tersine başarılı olabileceğini söylüyor. Fakat yapay zekalı robotlar dine inanırsa bunun dünyada halihazırda olan sorunları artırabileceğinden de endişe duyuluyor.