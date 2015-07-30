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Bilgileri çalındı ancak haberleri yok!

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21,5 milyon Amerikalıya ait oldukça hassas kişisel bilgiler hükümetin veri bankasından çalınalı 2 ay oldu ancak kurbanlar durumu bilmiyor.

Bilgileri çalındı ancak haberleri yok!
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Personel Yönetim İdaresinin veri bankasına yapılan siber saldırının ardından kamu hizmetinde bulunmuş 21,5 milyon Amerikan vatandaşının başta sosyal güvenlik güvenlik numaraları olmak üzere kişisel bilgileri çalınmıştı.

ABD hükümet yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada kişisel bilgileri çalınan kişilere henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade ettiler.

Farklı hükümet ajanslarının yetkililerin ilgilendiği konuyla ilgili olarak veri hırsızlığı konusunun karmaşık yapısı göz önünde bulundurularak konuyla ilgili bir merkezi sistemin kurulmasının ardından mağdurlara bilgi verileceği belirtildi.

Kaynak : dijitalhayat.tv

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