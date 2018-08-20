Bayramda salla 2 katını kazan

Bugüne kadar 70 binin üzerinde kullanıcıyı 550 bin kez hediyelerle buluşturan “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel 2 kat daha avantajlı

Yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel kazandırmaya 2 katı hediyeyle devam ediyor.Salla Kazan kampanyasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerintek yapması gereken telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız internet, dakika ileTurkcell’in dijital servisleri fizy müzik, lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarından birine ücretsiz sahip olmak. Bayram haftası süresince ise tam 2 katı konuşma, internet veBiP üzerinden dakika kazandıracak özel kampanyada tek yapılması gereken Salla Kazan’a girip telefonunuzu sallamak. 2018 yılında yeniden başlayan ve 70 binin üzerinde müşterisine 550 bin hediye kazandıran“Salla Kazan”kampanyası bayramda da Turkcell’lilere sevdikleriyle, ailesiyle, uzaktaki yakınlarıyla iletişim kurmaları amacıyla çok özel bir ayrıcalık sunuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 20 ile 26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, konuşma ve BiP dakikalarınıntam 2 katını kazanacak.

“Salla Kazan” kampanyasından, 140 bini aşkın cihazda yüklü olan Cep Hesabım uygulamasını indirip yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

Her hafta yeni bir şans

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileriSalla Kazan kampanyasındanher hafta 1 kere yararlanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, Cep Hesabım uygulamasını App Store ya da Google Play Store’dan akıllı telefonlara indirdikten sonrauygulamaya giriş yapılabileceği belirtildi.Ayrıca dileyenlerin mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasilinkini kullanarak da uygulamayı indirebileceği vurgulandı.