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Aselsan'ın önlenemez yükselişi sürüyor

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Aselsan, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşları listesinde 5 basamak yükselerek 62'nci sırada yer aldı

Aselsan'ın önlenemez yükselişi sürüyor
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Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan Defense News Top 100 listesine 2006da 93üncü sıradan giren ve geçen yıl 67nci sırada yer alan ASELSAN, bir milyar doları aşan cirosuyla dikkat çekiyor.

Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında önemli kaynağı ASELSAN, listede daha yukarıda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

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