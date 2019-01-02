Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar

2016 yılından beri Apple'ın akıllı asistanına ses veren İsrailli kadın Apple'ı mahkemeye verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple bir kez daha bir dava haberi ile gündemde. Ancak bu sefer davanın konusu patent hakları değil!

Yaklaşık 2 yıldır Apple'ın akıllı asistanı Siri'ye ses veren İsrailli kadın Apple'ı mahkemeye verdi.

Galit Gura-Eini isimli kadın sesinin Siri'de izinsiz olarak kullandığı iddiası ile Apple’a 66 bin dolarlık dava açtı.

Galit Gura-Eini’nin sesi, 2007 yılında Nuance Communications Inc. tarafından kaydedilmiş, Galit, sesinin yalnızca ‘yasal’ konuşma oluşturma yazılımlarından kullanılmasına izin vermişti.

'BAYAN SİRİ'NİN APPLE'A AÇTIĞI DAVADA KARAR

Geçtiğimiz aylarda Türkçe Siri'ye hayat veren Yelda Uğurlu'nun Apple'a açtığı dava sonuçlanmıştı.

Bir anda milyonlarca kişinin telefonunda hayat bulan, Türkçe Siri'ye sesini veren Yelda Uğurlu, dijital asistanda sesinin izinsiz kullanıldığı iddiası ile Apple ve Nuance Communications'ı mahkemeye vermişti.

Yelda Uğurlu'nın iddiasına göre, sanatçı sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi ile 2011 yılında sözleşme imzaladı.

Ancak Nuance Communications, Apple’ın sanal sesli asistanı Siri’ye Türkçe desteği sunması için teknoloji devine Yelda Uğurlu’nun sesini sattı. Yelda Uğurlu, bilgilendirilmeden ve onayı alınmadan sesinin Siri’de kullanıldığı iddiası ile Apple’ı ve Nuance Communications’ı mahkemeye verdi.

Mahkeme, Nuance Communications’ın Yelda Uğurlu’nun sesinin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun şekilde kullanıldığına kanaat getirdi.

Mahkeme Yelda Uğurlu’nun, sesinin Siri tarafından kullanılmasına son verilmesi ve gazetelerde ilan verilerek kendisinden özür dilenmesi konusundaki davasını reddetti.