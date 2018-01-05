Apple'dan yeni itiraf

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatmıştı.

Apple'dan itiraf gibi yeni bir açıklama geldi. Resmi web sitesinde yayınlanan bir bildiride Apple, tüm Mac ve iOS cihazlarının hem Meltdown hem de Spectre'den etkilendiğini söyledi.

Bu açıklama ile iPhone, iPad ve Apple bilgisayarlarının Meltdown ve Spectre'den etkilendiğini resmi olarak ilk kez açıklandı. Apple aynı açıklamada Mac bilgisayarlar, Apple TV'ler, iPhone'lar ve iPad'ler için en yeni işletim sistemi güncellemelerinin kullanıcıları Meltdown saldırısına karşı koruduğunu ve cihazları yavaşlatmadığını ekledi.

Apple'ın iPhone'ları bilerek yavaşlattığı haberi geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Bu haberin ardından şirkete ilk kişisel dava ilerleyen günlerde açılmıştı.

Ancak şirket, son zamanların en büyük tazminat davası ile karşı karşıya. iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açılıyor.

Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan 999,999,999,000 dolar (Yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor.

GÜNCELLENEN iPHONE'LAR YAVAŞLIYOR MU? Bir süredir yeni çıkan iPhone'lar ile birlikte eski yüklenen iOS güncellemelerinin performans ve şarj sorunlarını da beraberin getirdiği iddia ediliyor.

ESKİYEN BATARYA PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR Reddit kullanıcıları da uzun süreli kullanım sonrası şarj kapasitesi düşen iPhone'ların yavaşladığını belirtmişti.

PİLİ DEĞİŞTİRİLEN iPHONE HIZLANIYOR Twitter'da @sam_siruomu ismiyle yaptığı işlemci testini paylaşan bir Reddit kullanıcısı da pili değiştirilen iPhone'un hızlandığını ortaya çıkarmıştı.

Değişim öncesi 600 MHz'de çalışan iPhone işlemcisi, yeni pil ile birlikte 1400 MHz hıza ulaşmış.

"CİHAZI DEĞİL PİLİ DEĞİŞTİRİN" Mobil cihazlar için Benchmark testleri yapan John Poole, yeni iOS'lar ile birlikte gelen yavaşlamanın çözümü için cihazın değil, pilin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

PERFORMANSI PİL BELİRLİYOR Poole, iOS güncellemeleriyle cihazın pil durumuna göre telefonun performansının belirlendiğini ifade ediyor.

APPLE'DAN YANIT GELDİ Techcrunh isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Apple durumla ilgili bir açıklama yaparak kullanıcıların "Apple eski iPhone'ları bilerek mi yavaşlatıyor?" sorusuna yanıt verdi.

"DENEYİM VE CİHAZ ÖMRÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ" Apple, her zaman kullanıcı deneyimi ve cihazların kullanım ömrünün en üst seviyede tutulmasının amaçlandığını belirtti.

ANİDEN KAPANMALARI ÖNLEMEK İÇİN HAMLE Lityum-ion pillerin düşük sıcaklıklarda ve uzun yıllar kullanım sonrasında performansında düşüş olduğuna ve aniden kapandığına dikkat çeken Apple, geçtiğimiz yıl bunu önlemek için bir adım atıldığını açıkladı.

iPHONE 6, 6S VE iPHONE SE'LERE UYGULANDI Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: Geçen yıl iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE'lerin beklenmedik şekilde kapanmasının önüne geçmek için düzenlemeler yaptık...

DEVAMI GELECEK "... şimdi bu düzenlemeyi iOS 11.2 kullananan iPhone 7'lere de uyguladık ve gelecekte de benzer uygulamalarımız olacak"