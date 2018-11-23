Apple'da neler oluyor? İşte düşüşün 4 nedeni

Bir trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi olan Apple, trend yaratan ürünlere, bazı ülkelerin merkez bankalarından daha fazla dolar rezervine ve dükkanlarının önünde kamp kuracak kadar sadık müşteri kitlelerine sahip.

Şirketin hisseleri Ekim'de yüzde 20 değer yitirdi. Bu durum sektörün geri kalanını da etkiledi.

Son çeyrekte Apple'ın sattığı ürünleri sayısı yatay bir seyirdeydi ve şirketin yıllık yüzde 0-5 arasında öngördüğü yıl sonu ciro artış oranı yatırımcıları tatmin etmedi. Bu da sert bir satış dalgası tetikledi.

Apple Eylül ayında yeni ürünlerini tanıttı. Fakat bu ürünlerin yarattığı heyecanın satışlara da yansıyıp yansımayacağı belirsiz.

Apple da her çeyrekte ne kadar iPhone, iPad ve benzeri ürünler sattığını açıklama pratiğine son vererek piyasaları daha da endişelendirdi, saklayacak bir şeyleri olduğuna dair şüphelere yol açtı.

Lumentum gibi Apple'ın bazı parça tedarikçilerinin üretimlerini azaltmaları, bu tip gelişmeleri yorumlamak zor olsa da endişeyi artırdı.

Fakat ABD ve dünya çapında ekonominin yavaşlaması beklenirken tüketici harcamalarına dair veriler de karışık mesajlar veriyor.

Apple son yıllarda akıllı telefon satışlarındaki yavaşlamaya, telefon fiyatlarını satarak yanıt verdi. Bu da sektör daralırken şirketin rekor kârlara ulaşmasını sağladı.

CFRA araştırma şirketinden analist Angelo Zino "Ortalama ürün fiyatının trendi sonsuz kadar süremez. Yatırımcılar için esas endişe, bunun ne kadar devam edebileceği konusu" diyor.

Apple yeni iPhone'ların en ucuz versiyonu için 750 dolar talep ederken ekonominin yavaşlaması durumunda riskle karşı karşıya. Şirketin kendi satış tahminleri de bu endişeleri artırıyor.

ApplePay, Apple Music ve App store gibi hizmetler şirket tarafından büyümenin sürdürüleceği yeni alan olarak gösteriliyor. Apple 2020'ye kadar hizmetler cirosunu 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Fakat yatırımcıların kafasında çok fazla soru işareti var. Örneğin Apple henüz televizyon ve filmler konusundaki planlarını resmen paylaşmadı. Sağlık sektörüne girme hedefi de hâlâ muğlak.

Creative Strategies pazar araştırma şirketinden Caroline Milanesi ,analistlerin de büyük donanım satışları yerine küçük ve düzenli ödemelerle işleyen bir şirket modeline alışması gerektiğini söylüyor.

Milanesi'ye göre endişeler şimdilik yersiz:

"iPhone satışlarının sabit gideceği veya azalmaya başlayacağını biliyorsak bunu telafi edecek başka bir şey yoksa bu endişeye yol açar fakat endişelenmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum.

"Apple hizmetlerinin bir yıl içinde büyümeye başladığını görmezsek, o zaman endişelenmek yerinde olur."