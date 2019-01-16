Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu

Android oyun evreni hızla genişliyor. Neredeyse her gün Google Play Store’a yepyeni Android oyunları ekleniyor. Eğer siz de bir mobil oyun tutkunuysanız ve yarış oyunlarından keyif alıyorsanız bu listemiz tam size hitap ediyor. Birbirinden heyecanlı, hız ve rekabet dolu yarış oyunları bu listemizde sizlerle olacak. Gelişmiş Android cihazların ekranında adeta konsol oyunlarına taş çıkaracak kadar iyi görünen, Android oyun tutkunları için ideal 10 harika yarış oyunu sizlerle.

1. Real Racing 3

Yılların eskitemediği, kendini sürekli yenileyen ve yarış tutkunlarında adeta bağımlılık yaratan Real Racing 3 listemizin ilk oyunu olmayı fazlasıyla hak ediyor. Firemonkeys Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Real Racing 3’te onlarca birbirinden çekici otomobil sizleri bekliyor.

Android oyun arşivinin en muhteşem yarış oyunlarından biri olan Real Racing 3 ücretsiz bir oyun. Ancak oyun içerisindeki tüm otomobilleri garajınıza çekmek istiyorsanız oyuna tam anlamıyla bir servet harcamanız gerekiyor.

2. Asphalt 9: Legends

Gameloft’un efsane yarış oyunu serisi Asphalt kendini o kadar geliştirdi ki, artık Android oyunu mu yoksa bilgisayar oyunu mu oynuyoruz anlayamıyoruz. Grafikleri tam bir şaheser olan oyun çok zengin oynanış seçenekleri ve bitmek bilmeyen bölümleriyle hız ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. Asphalt 9: Legends’ın başlıca avantajı çok kolay oynanabilen bir oyun olması. Basit kontrol seçeneklerini seçtiğiniz takdirde bu oyundaki bölümleri çıtır çerez gibi geçebilir, zihninizi yormadan hız keyfi yaşayabilirsiniz.

Tıpkı Real Racing 3 gibi ücretsiz indirilen bir Android oyunu olan Asphalt 9: Legends, para harcamayı göze aldığınız takdirde cüzdanınızda koca bir delik açabilir. Oyunda gerek otomobil seçenekleri, gerekse modifiye seçenekleri son derece detaylı bir şekilde hazırlanmış.

3. Riptide GP: Renegade

Yarış oyunu dendiğinde aklımıza ilk gelen seçenek araba yarışı oyunları oluyor. Ancak bu kez karşımızda farklı bir seçenek var. Android oyun arşivinin en gelişmiş jetski oyunu olarak karşımızda bulunan Riptide GP: Renegade, hız keyfini serin sular içerisinde sunuyor. Zırhlı jetski yarışçılarından biri olarak rol aldığımız oyunda dev dalgalarla boğuşurken amansız bir yarış rekabetine tanık oluyoruz.

Çoklu oyuncu desteğine de sahip olan Riptide GP: Renegade çok gelişmiş grafikleri ve akıcı oynanışıyla dikkat çekiyor. Riptide GP: Renegade maalesef ücretsiz oyunlardan biri değil.

4. Horizon Chase

Eski tip arcade yarış oyunlarından hoşlananlar için nefis bir seçenek sunuyoruz, karşınızda Horizon Chase. Birçok ödül almayı başaran, incelemelerde çoğunlukla tam puan alarak göz dolduran bu harika yarış oyunu, basit bir oyun gibi görünse de son derece zorlu bir yapıda. Çok sayıda fantastik piste ve her biri size tanıdık gelecek klasik otomobillere ev sahipliği yapan Horizon Chase, kesinlikle denenmesi gereken bir yarış oyunu.

Android oyun dünyasında sıradan yarış oyunlarından sıkıldıysanız, atmosferi, hız hissi ve müzikleriyle size nostaljik bir yolculuk yaptıracak olan Horizon Chase’i deneyebilirsiniz.

5. CSR Racing 2

Drag yarışlarını, süper spor otomobilleri, muhteşem grafikli mobil oyunlarını ve hız hissini seviyorsanız aradığınız seçenek tam karşınızda duruyor. CSR Racing 2, Android cihazınıza yüklediğiniz andan itibaren sizi esareti altına alacak kadar kapsamlı bir drag yarışı oyunu. Android oyun mağazasındaki en harika grafikli oyunlar arasında bulunan CSR Racing 2, her geçen gün kendini geliştiren ve içeriğini arttıran bir oyun. Oyunda Ferrari, Porsche, Aston Martin, McLaren, Bugatti, Lamborghini, Pagani ve Koenigsegg gibi rüyalarımızı süsleyen markalar dahil birçok markanın 200’den fazla resmi otomobili yer alıyor. İster tek kişi, isterseniz diğer CSR Racing 2 oyuncularına karşı oynayabileceğiniz oyunda ustalaşmak büyük marifet istiyor.

6. Asphalt Extreme

Asphalt serisinin en eğlenceli oyunlarından biri olan Asphalt Extreme, asfalttan çok toprak üzerinde geçen bir arcade ralli oyunu. Heyecanın her saniye dorukta olduğu oyun, kolay alışılan hızlı oynanışı ve piyasadaki diğer Android yarış oyunu örneklerine göre düşük boyutuyla öne çıkıyor. Android oyun dünyasının en sevilen yarış oyunlarından biri olan Asphalt Extreme’de 50’den fazla canavar gibi otomobil, birbirinden heyecanlı parkurlar ve bitmek bilmeyen bir hız hissi sizleri bekliyor.

7. Nitro Nation

Listemizin ikinci drag yarışı oyunu karşınızda. Nitro Nation, CSR Racing 2’ye oranla biraz daha detaylı araç modifiye seçenekleriyle öne çıkıyor. Biraz daha profesyonel bir drag yarışı olan Nitro Nation’ın Android oyun aleminde 1 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunuyor. Hem tek kişi hem de diğer oyunculara karşı drag yarışı yapabildiğiniz Nitro Nation, çok gerçekçi grafiklere ve özenle hazırlanmış fizik detaylarına sahip. CarX Physics Engine adlı üst düzey otomobil oyunu motoruyla hazırlanmış olan oyun, bir mobil cihazda görebileceğiniz en üst seviye gerçekçiliğe sahip.

8. Asphalt Street Storm Racing

Listemiz Asphalt serisine ait oyunlarla doldu, farkındayız. Ancak şu bir gerçek ki Gameloft bu işi çok iyi biliyor ve neredeyse tüm Asphalt oyunları gibi Asphalt Street Storm Racing de tadından yenmiyor. İddiaların ortaya koyulduğu bir drag yarışı oyunu olan Asphalt Street Storm Racing, piyasadaki drag yarışı oyunlarından farklı olarak dört kişiyle birlikte oynanabiliyor. Oyunun tek kişilik hali de çok oyunculu hali de ortaya bahis koyarak oynanıyor. Dolayısıyla bu oyunda rekabet hissi diğer yarış oyunlarına göre çok daha şiddetli bir şekilde hissediliyor. Android oyun dünyasının en başarılı drag yarışı oyunlarından biri olan Asphalt Street Storm Racing Google Play Store’da ücretsiz olarak yer alıyor.

9. Traffic Racer

Android oyun aleminin bugüne kadar en çok ilgi görmüş yarış oyunlarından biri olan Traffic Rider bizim için bu listede özel bir yere sahip. Çünkü bu oyun, Soner Kara tarafından geliştirilmiş, tamamen Türk imzası taşıyan bir oyun. Traffic Racer listemizdeki diğer yarış oyunlarına grafik konusunda kafa tutacak kadar parlak görünümde değil. Ancak iş eğlence tarafında geldiğinde neredeyse hiçbir yarış oyunu bu oyunun verdiği tadı veremiyor. Amansız yoğunlukta trafiğin içerisinde makas atarak ilerlediğiniz Traffic Racer, kolay gibi görünen ancak bölümler ilerledikçe kafayı yediren bir oyun.

10. Traffic Rider

Listemizde hiç motosiklet yarışı olmadığını fark ettik ve yine Soner Kara imzasını taşıyan Türk oyunu Traffic Rider’ı listemizin son sırasında sizlere sunmak istedik. Tıpkı Traffic Racer gibi trafik içinde makas atarak ilerlediğiniz Traffic Rider, hız hissini ve adrenalini en üst seviyede yaşatan motosiklet oyunu desek abartmış olmayız. Soner Kara’nın ikinci yarış oyunu olan Traffic Rider, ilk oyundan farklı olarak birinci şahıs kamerasını da bizlere sunuyor. Android oyun aleminde nadir rastlanan “motosiklet yarışı” türüne farklı bir bakış açısı kazandıran Traffic Rider’ı kesinlikle denemelisiniz.