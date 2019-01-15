Akıllı cihaz pazarı 2025 yılına kadar rekor seviyeye çıkacak

İnternete bağlanarak günlük hayatta kullandığımız cihaz pazarının 2025 yılına kadar 1.6 trilyon dolara çıkması bekleniyor

İnternetin akıllı telefon ve bilgisayar dışındaki kullanımı dışında, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız aletlerde de giderek artıyor. Bunların başında akıllı televizyonlar, hoparlörler, beyaz eşyalar ve ev aletleri geliyor.



Priceonomics.com’un haberine göre, internet eşyaları (Internet of things) olarak adlandırılan bu teknolojinin pazarı giderek genişliyor.



Habere göre IoT pazarı, 2025 yılına kadar 1.6 trilyon dolara yükselerek 10 yıldan kısa bir sürede birkaç yüz milyar dolardan trilyon dolara kadar büyüyecek.



Internete bağlı ev cihazlarının 2020 yılına kadar 50 milyara ulaşması bekleniyor.



Akıllı telefonlar ve tabletler ise doğrudan internet eşyası sayılmazken akıllı tost makineleri, mutfak aletleri ve elektronik eşyalar bu kategoriye giriyor.



ABD’de telefon ve tablet dışında internete bağlı en çok kullanılan cihazlar arasında ilk sırayı ev otomasyonu ve akıllı hopörler yer alıyor.



Araştırma haberine göre, ABD’de evlerin yüzde 20’sinde ev otomasyonu ve akıllı hopörler kullanıyor.