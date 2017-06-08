7.5 saatlik yolculuk 50 dakikaya düşüyor!

ABDli milyarder işadamı Elon Musk, bilim dünyası tarafından beşinci ulaşım şekli olarak ifade edilen en son teknoloji Hyperloop sistemine ev sahipliği yapacak olan ilk Avrupa ülkesi İngiltere olabilir.

Saatte maksimum 1126 km hıza ulaşılmasına imkan verecek ve bu sayede seyahat alışkanlıklarımızı değiştirecek Hyperloop'un yeni hedefi İngiltere. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'ya yapacağı olası yatırımlar için 7 ülke belirleyen Hyperloop, kararını İngiltere'den yana kullandı. Musk tarafından da arka çıkılan projenin hayata geçmesi sonrası otomobil ile 7.5 saat süren Londra Edinburgh arasını 50 dakikaya inecek.

Peki Hyperloop nasıl çalışıyor?

Tesla Motors ile otomobil sektöründe, SpaceX ile uzay taşımacılığında bir dizi yeniliğe imza atan ABD’li milyarder işadamı Elon Musk'un hava, deniz, kara ve demiryollarının ardından "beşinci ulaşım biçimi" olarak nitelendirdiği proje, yolcuları taşıyan kapsüllerin bir yerden diğerine fırlatılması için hava basınçlı tüplerden oluşan bir ulaşım sistemi kurulmasını öngörüyor. Ancak, Uçak, demiryolu, otomobil ve gemilerin ardından beşinci ulaştırma aracı olması hayal edilen Hyperloop, başarılı olabilmek için potansiyel rakiplerini de saf dışı bırakmak zorunda. Yolcu uçakları günümüzde saatte 926 km hıza ulaşabilirken, Şanghay’da hizmet veren Maglev treni 500 km hız yapabiliyor.

Gelecekte tekrar hizmete girmesi beklenen sesten hızlı jetlerin ise saatte 2200 km hıza yaklaşmaları bekleniyor.