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Zorlu maçın hakemi Çakır

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Süper Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor - DG Sivasspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Zorlu maçın hakemi Çakır

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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