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Zorlu derbinin hakemi Ali Palabıyık

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Zorlu derbinin hakemi Ali Palabıyık
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Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

26 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

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