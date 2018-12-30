Zorba rakibini nakavt etti

Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk boksör Mehmet Zorba, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı maçta rakibini üçüncü rauntta yere indirdi. Başarılı boksörümüz hızlı başladığı müsabakada ilk iki rauntta rakibi sağlı- sollu yumruklarla yokladı. Üçüncü raunda fırtına gibi giren Mehmet Zorba 1 dakika 20 saniyede rakibini yere yapıştırdı.

Geçtiğimiz Ekim ayında hafif orta sıklette Londra şampiyonu olan Mehmet Zorba, galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Kentishtown Forum 2’deki müsabakayı izlemeye gelen yakınları başta babası Behçet Zorba ve nişanlısı Şerife Akıncı da büyük gurur yaşadı.

Mehmet Zorba’nın sponsorlarından ID Taxi’den İrfan Davulcular, Mehmet’in elde ettiği başarılı sonuçlardan gurur duyduğunu belirterek, “İngiltere’de azınlık bir topluluk olsak bile adımızı söyletecek imza atmış bir topluluğuz. Herkesi, gençlere sahip çıkmaya davet ediyorum. Her genç bir gelecektir” dedi.