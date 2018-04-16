Ziraat Türkiye Kupası’nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı Mete Kalkavan'ın yöneteceği bildirildi.
Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar'ın yapacağı ifade edildi. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Suat Arslanboğa'nın üstleneceği kaydedildi.
Açıklamada, kupada Galatasaray'ın 18 Nisan Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacağı diğer karşılaşmada ise Barış Şimşek'in görev alacağı belirtildi.
Karşılaşmada, Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ile Mehmet Kısal'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Mustafa Öğretmenoğlu olacağı ifade edildi.