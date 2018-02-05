Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. İlk maçta rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bugün başkent temsilcisiyle deplasmanda yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Kupada 7 Şubat Çarşamba günü iki karşılaşma yapılacak. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçı, Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Konya'da yapılan ilk karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanırken, taraflar İstanbul'da tur için sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

7 Şubat Çarşamba:

18.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)

8 Şubat Perşembe:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Çeyrek final için yapılan kura çekiminde, yarı finalde hangi takımların eşleşeceği de belirlenmişti.

Buna göre, 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinde turu geçen takım karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek.

