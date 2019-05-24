Zihnili Göztepe’den, Galatasaray’ın şampiyonluğuna dolaylı katkı

Zihni Temelci’nin formasını giydiği Göztepe U21 Takımının Bursaspor’u mağlup etmesi, Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Galatasaray U 21 Takımının şampiyonluğunun yolunu açtı

Niyazi ERGÜLEN

İzmir ekibi Göztepe U21 Takımı, Pazar günü Bursa deplasmanında Zihni’nin göz doldurduğu maçta Bursaspor’u mağlup ederek üç puan ile İzmir'e döndü.

İlk yarı karşılaşmayı 1-0 önde bitiren Göztepe ikinci yarıda güçlü rakibi karşısında 2 gol bularak karşılaşmadan 3- 0 ayrıldı. Zihni’nin doksan dakika boyunca başarılı performansıyla dikkat çekti.

Göztepe’nin, Bursaspor’u mağlup etmesiyle Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Galatasaray U 21 Takımının son hafta öncesinde liderliğe yükselmesin sağlarken, şampiyonluğun gelmesine neden oldu.

Halkın Sesine açıklama yapan Zihni Temelci, Göztepe A Takımının son maçı olan Ankaragücü karşısında galip gelerek, Göztepe’nin ligde kalacağına inandığını belirtirken, Göztepe U21 Takımının başarılı bir ligi geride bıraktıklarını kaydetti.