Zihni, İngiltere’den mesaj gönderdi

Maidstone United takımında sürdüren Zihni Temelci, İngiltere’den, Kıbrıs’taki ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine “İyiyim” mesajı gönderirken, “Sağlık için EVDE KAL” çağrısında da bulundu

Niyazi ERGÜLEN

Futbol hayatını İngiltere’nin Maidstone United takımında sürdüren Zihni Temelci, İngiltere’den, Kıbrıs’taki ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine “İyiyim” mesajı gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle İngiltere’de de tümliglerdeki karşılaşmalar durdurulmuştu. Bu nedenle şu anda evinden çıkmadığını açıklayan Zihni Temelci, kulübünün maaşını verdiğini, kendisinin de evde kendisine verilen program dahilinde çalıştığını söyledi.

Zihni Temelci, gayet iyi durumda olduğunu da açıklarken, birkaç kez İngiltere’deki KKTC temsilciliğine ulaşmayı denediğini ancak temsilciliğe ulaşamadığını söylerken, İngiltere’den, Kıbrıs’a kaldırılan uçaklardan haberi olmadığını da belirtti. Uçaklardan haberi olması halinde Kıbrıs’a gelmeyi düşünebileceğini söyleyen Zihni Temelci, yine de durumundan memnuniye getirirken, “Sağlık için EVDE KAL” çağrısında da bulundu.