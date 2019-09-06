Zarlar, Ersoy anısına sallanacak

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, 4 Nisan 2004 tarihinde hayatını kaybeden, uzun yıllar futbol hakemliği ve gözlemcilik yapan Mehmet Ersoy anısına;

12. Mehmet Ersoy-Tavla Anı Turnuvasını düzenleyecek.

Bugün Saat 9:30'da Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Lokalinde düzenlenecek olan turnuva Tavla Düz ve Bastırmalı şekilde oynanacak.