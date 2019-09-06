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Zarlar, Ersoy anısına sallanacak

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Zarlar, Ersoy anısına sallanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, 4 Nisan 2004 tarihinde hayatını kaybeden, uzun yıllar futbol hakemliği ve gözlemcilik yapan Mehmet Ersoy anısına;
12. Mehmet Ersoy-Tavla Anı Turnuvasını düzenleyecek.
Bugün  Saat 9:30'da Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Lokalinde düzenlenecek olan turnuva Tavla Düz ve Bastırmalı şekilde oynanacak.

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