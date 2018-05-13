Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'na bağlı Nev Çocuk Fitness kafilesi, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'ten şampiyonluklarla döndüler .
Halter Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu, antrenör - uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen ve sporcularımızın yer aldığı Nev Çocuk Fitness Milli Takımı disiplinli ve sistemli çalışmanın karşılığını Zagrep'teki yarışmada aldılar. Zagrep'ten 7 şampiyonluk , 1 ikincilik, 2 Grup Dance-Fitness şampiyonluğu, 2 Grup Dance Fit-Kids şampiyonluğu elde etti.
Çocuk fitnessçilerimizin elde ettiği dereceler şöyle:
4 yaş, Nira Korahan, şampiyon
6 yaş, Elmina Esmen, şampiyon
7 yaş, Su Bolcan, şampiyon
7 yaş, Aren Tantura, şampiyon
8 yaş, Almira Akacan, şampiyon
9 yaş, Ayten Öztümen, ikinci
10 yaş, Naz Ulusoy, şampiyon
11 yaş, Tara Tantura, şampiyon
4-7 yaş grup, International Dance Fitness şampiyonluğu
8-11 yaş grup, International Dance Fitness şampiyonluğu
Fit-Kids, Teams şampiyonluğu