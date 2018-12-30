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Yüzücülerimiz, TYF baraj derecelerini geçtiler

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Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel ve Genç Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücüleri, TYF baraj derecelerini geçtiler

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Yüzücülerimiz, TYF baraj derecelerini geçtiler
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İstanbul Beylikdüzü’nde Türkiye Yüzme Federasyonu(TYF) tarafından 20-28 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda ve Türkiye Turkcell Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücüleri Doğukan Ulaç, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Mert Türsoy’dan oluşan sporcu kafilesi, federasyonu başarıyla temsil ettiler. 
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücülerinin tümü, TYF‘nin baraj derecelerini geçerlerken, federasyondan yapılan açıklamada; “Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik eder emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ederiz.” denildi.

Elde edilen dereceler aşağıdaki gibidir.
Derece Sıralama
Doğukan ULAÇ 
200 m. serbest 01:59.66 33.
400 m. serbest 03:59.90 6. Final yüzdü
800 m. serbest 08:18.96 10.
1500 m. serbest 16:02.29 11.
Emre ERSOY 
50 m. serbest 00:25.62 4.
100 m. serbest 00:55.20 4. KKTC 14-15-16 yaş rekoru
100 m. sırtüstü 01:02.13 5. KKTC 14 yaş rekoru
50 m. sırtüstü 00:29.21 7.
Cahit BOZATLI 
50 m. serbest 00:26.45 49.
100 m. serbest 00:57.91 53.
50 m. kelebek 00:28.58 35.
100 m. kelebek 01:03.09 23.
Paşa SEZENER 
50 m. serbest 00:25.84 27.
100 m. Serbest 00:57.09 37.
50 m. kurbağalama 00:32.93 23.
100 m. Kurbağalama 01:11.41 18.
Mert TURSOY 
50 m. serbest 00:28.68 29.
50 m. kurbağalama 00:35.13 10.
100 m. kurbağalama 01:17.24 16.
 

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