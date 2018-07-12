Yüzücülerimiz Türkiye’de parlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonunun 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Turkcell 13 Yaş Erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmelerine katılan Federasyon karmamız yüzücüleri başarıları ile dikkat çekiyor.

Takımda yer alan Doğukan Ulaç ilk gün yarışlarında 1500 m Serbest Müsabakası’nda 15:52.74'lük derecesiyle Açık Yaş Türkiye üçüncüsü oldu. Yüzme Şampiyonası’nın ikinci gününde ise Emre Ersoy, 100 m Serbest’te 00:55.80'lik derecesi ile 14-15-16 Yaş ve 50m Kelebek’te 00:27.88'lik derecesiyle 14 Yaş KKTC Rekorları’nın sahibi oldu.