Yüzücülerimiz, Türkiye’de başarıya kulaç attı

Hasan İLKER

Türkiye Yüzme Federasyonunun 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Turkcell 13 Yaş Erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmelerine katılan Federasyon karmamız yüzücüleri başarıları ile dikkat çekti.

Takımda yer alan Doğukan Ulaç, 200m serbest, 400m serbest ve 800m serbest’te KKTC rekorlarını kırarken, 1500m serbest’te Türkiye 3.’sü oldu. Doğukan, 400m serbestte Türkiye 4.’sü, 800m serbest’te ise Türkiye 5.’si oldu.

Emre Ersoy, 5 branşta KKTC rekorlarını kırarak, büyük bir başarı elde etti. Buğra Buba, 200m kurbağalamada KKTC rekorunu kırdı.