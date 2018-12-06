Yüzücülere, “soğuk – yağmur” vız gelir

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 5. Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu 9 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Yedidalga’da yapılacak. “Hayatları Değiştiriyor” sloganı ile yapılacak yarışmaya toplam 127 lisanslı sporcu katılacak. Saat 10.00’da başlayacak yarış 1 saat 45 dakika sürecek ve toplam 3 km mesafeyi içerecek. Yüzme maratonuna katılacak yüzücülerimizden olan Mustafa Yeşilada, Cahit Bozatlı, Osman Akkuş ve Hasan İlker, sğouk hava ve yağmura rağmen, yarışın yapılacağı bölgede antremanlarını yapıyorlar.