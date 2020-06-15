Yüzme eğitimi verebilecek kulüpler açıklandı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun yüzme eğitimi vermek için tescillediği 15 kulübü açıkladı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Yaz aylarının gelmesi ve spor yapma izninin çıkmasına ama henüz kurslara izin verilmemesine rağmen, yüzme eğitimi vermek için federasyondan tescilli kulüpleri açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun yüzme eğitimi vermek için tescillediği kulüpler şöyle:

“2020 yılı federasyona tescilli kulüpler ve bu kulüplere bağlı antrenörler ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından izinli eğitim kurumlarının haricinde federasyondan izinsiz yüzme kursu düzenlenmesi ve bireysel ders verilmesi yasal değildir.

Çocuğunu yüzme kursuna veren ve bireysel ders alanlar, lütfen eğitmenlerin federasyondan tescilli antrenör lisansını ve bağlı olduğu kulübünü sorgulasınlar.

TESCİLLİ KULÜPLER

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

3. Ares Spor Kulübü

4. Karabetça Spor Kulübü

5. Tüfekçi Spor Kulübü

6. Levent Spor Yüzme Kulübü

7. Güçver Su Sporları Kulübü

8. Marlin Spor Kulübü

9. Aksu Su Sporları Kulübü

10.Aspava Spor Kulübü

11. Eruz Yüzme ve Su Sporları Kulübü

12.Bluefin Yüzme Kulübü

13. FastFrogs Spor Kulübü

14. Sharks Yüzme Kulübü

15. Akdeniz Spor Birliği